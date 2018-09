Er du god med penger, gjør du dette!

Mat

Mat er det folk flest bruker mest penger på. Derfor må du planlegge innkjøpene, du kaster ikke mat og er sjelden innom butikken for å kjøpe småting. Som oftest handler du hos en billigkjede og opptjener kundefordeler. I tillegg tar du med matpakke, handler ikke på bensinstasjon eller kiosk og kutter ned på dyre uvaner. Likevel koser du deg med god mat ved spesielle anledninger med god samvittighet.

Shopping

Du utnytter deg av salg, kundetilbud og rabattkoder men kjøper ikke unødvendig ting bare fordi det er en god "deal". Du sammenligner prisene hos ulike aktører før du gjør innkjøp og kjøper sjelden noe til fullpris. Dyrere ting er ofte billigere på nett enn i butikk, men butikken gir av og tilsvarende pris.

Det lønner seg å handle det du trenger når det er salg.

Kjøp, salg og bytte

Elektronikk, verktøy, klær, møbler, ski og alle andre ting du ikke bruker, selger eller bytter du. Når du skal kjøpe nye ting sjekker du også om du kan få noe brukt. Det finnes en rekke gode nettsider, apper, grupper og markeder hvor man kan kjøpe, selge eller bytte. Her er det mulig å gjøre mange gode kupp!

Felles økonomi

I forholdet snakker dere om økonomi, og tar felles avgjørelser ut ifra hva dere har råd til. Du vet hvor mye av gjelden som er felles og din egen. Her må du være helt ærlig, og har du ubetalte kredittkort har du fortalt dette til din partner. Begge vet hvilke regninger som blir betalt og hvor mye de er på. Du føler at fordelingen til husholdningen er rettferdig og begge bidrar. Da blir det ingen sure miner fra noen.

Abonnement

Du har ikke abonnement du ikke bruker. Treningsabonnement som ikke blir brukt, magasiner du ikke leser og kosttilskudd du ikke tar kan avsluttes. Du trenger heller ikke flere stømmeabonnement, du kan heller veksle mellom de forskjellige, og det er billigere å ha flere brukere på et abonnement enn at alle har hvert sitt. Du trenger heller ikke flere gigabyte enn du bruker i mobilabonnementet. I tillegg har du selvfølgelig spotpris på strømmen.

Ferie

Skal du ut på tur reiser du på billigst mulig måte. Skal du ut å fly sammenligner du priser hos flere flyselskaper, du vurdere å kjøpe andre sine flybilletter eller du handler når de har kampanjer. Det samme gjør du med hotell og vurderer eventuelt å leie en leilighet. Hvis du leier en leilighet tar du med i vurderingen at flere måltid kan spises der, slik at dere sparer litt penger. I tillegg er det ikke så stas å gå på restaurant når det er tre ganger om dagen.

Du sjekker alltid kollektivtransport fremfor Flytog fra flyplassen, du tar t-banen fremfor taxi, og du booker severdigheter på internett for å unngå kø og få rabatt. Da sparer du både tid og penger.

Når du er på ferie handler du alltid i lokal valuta, da din bank har bedre kurs enn butikken du handler i. Du bruker kredittkortet når du handler, men tar aldri ut penger på det, da bruker du Visa-kortet for å unngå gebyr.

Når du handler i land med "taxrefund" har du med passet på shopping. Da kan du få stemplede kvitteringer slik at du kan få tilbake den lokale momsen på grensen. Dette gjør du enkelt ved å vise kvitteringene på begge siden av tollen. Gjør du dette på en flyplass på vei hjem får du stemplet kvitteringene før du går igjennom sikkerhetskontrollen og pengene tilbakeført inne i avgangshallen.

Forsikringer

Du er ikke overforsikret og du sjekker priser på forsikring med et par års mellomrom. Alle forsikringene er samlet hos en aktør slik at du får rabatt. Mange har gode forsikringsavtaler gjennom jobben. Du har satt deg inn i vilkårene for forsikringene, slik at du vet om innboforsikringen dekker barnet ditt som nettopp flyttet ut eller ikke. Du har ikke fullkasko på en bil som ikke er verdt mer enn 130.000 kr, og du har bare ansvarsforsikring hvis bilen har en verdi på 50.000 kr.

Skatt

Du vet at Selvangivelsen har byttet navn til Skattemeldingen. Du forstår skattemeldingen og du har fylt ut skattekortet korrekt. Det vil si at du får igjen pluss - minus 5.000 kr på skatten hvert år. Du betaler ikke ekstra på skatten og bruker Skattetaten som sparegris, da setter du heller pengene i et fond med avkastning.

I tillegg har du kontroll på hvilken fradrag du skal ha, som pendlerfradrag, gebyr for opptak av lån, barnepass osv. Du vet at den allminnelige skattesatsen i Norge er 23 %, men forstår hvorfor du skatter 32% på lønnsslippen. Dette fordi det blir regnet utifra din inntekt, formue og gjeld.

Selvangivelsen har byttet navn til Skattemelding.

Sparing

Du setter av litt til sparing hver måned, du har en bufferkonto på to netto månedslønner. Er du under 33 år fyller du BSUen (boligsparing for ungdom) hvert år og hvis du er eldre fyller du IPSen (individuell pensjonssparing) hvert år. Begge disse sparingsformene gir 100 % garantert avkastning i form av skattefradrag. Har du anledning til å spare mer gjør du det i anerkjent index fond fra din aksjesparekonto.

Gjeld

Du betaler alle regninger til forfall og prioriterer gjelden med høyest rente først. Hvis du har kredittkort og forbrukslån søker du i en kortere periode om avdragsfrihet på boliglånet for å betale ned den dyre gjelden. Hvis du skylder penger til Lånekassen kan du gjøre det samme, eller utsette tilbakebetalingen.

Bil

Bil er dyrt og du vet hvor mye det koster deg hver eneste måned. Du kan med hånden på hjerte si at du har råd til verditapet. Kjøper du ny bil har du råd til de 100.000 kr det koster deg å kjøre ut av butikken. I tillegg har du tatt stilling til om det lønner seg å lease fremfor å eie da bilteknologien går så fort.

Du bruker ikke bilen unødvendig, fyller drivstoff i slutten av uken med et kredittkort som gir deg rabatt og du vedlikeholder bilen. I tillegg har du vurdert å leie den ut for å dekke litt av utgiftene.