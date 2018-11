Nå kommer gjeldsregisteret, men vil det hjelpe?

De siste årene har det vært en enorm vekst i opptak av usikret gjeld, og da særlig forbrukslån. I dag har nordmenn en samlet usikret gjeld på 110 milliarder. Dette har ført til at myndighetene har vedtatt en gjeldsinformasjonslov og derav fått utarbeidet to gjeldsregister.

Formålet er å samle all informasjonen om usikret gjeld et sted. Registeret skal gi kredittvurderingsselskap anledning til å sjekke mengden usikret gjeld og derav gi låntager en økonomisk «score». Denne informasjonen blir så benyttet av banker og andre finansinstitusjoner når de vurderer lånesøknader. Personer med mye usikret gjeld og lav økonomisk «score» vil få avslag på sine lånesøknader. Hensikten er å dempe veksten av låneopptak.

Usikret gjeld er gjeld som ikke har pant/sikkerhet i en gjenstand/eiendel, dette gjør at lånet som regel har høy rente. Vanlige eksempler på usikret gjeld er kredittkort, forbrukslån, handlekontoer og SMS-lån.

Fakta: To gjeldsregister

IT-selskapet Evry og Finans Norge har fått konsesjon til å utarbeide gjeldsregister. Evry står bak Gjeldsregisteret AS som gir informasjon om usikret gjeld til kredittvuurderingsforetak. Finans Norge står bak Norsk Gjeldsinformasjon AS som skal formidle gjeldsinformasjon mellom banker.

Hvis du søker om et forbrukslån på 200.000 kr, kan banken sjekke din økonomiske «score». Dette er grunnlaget for hvor mye ny kreditt du kan få innvilget. På den andre siden, kan bankene bruke din økonomiske «score» som grunnlag for å innvilge et større lån enn det du opprinnelig søkte om?

Betalingsanmerkning, ingen hindring

Har du betalingsanmerkninger i Norge får du avslag på lånesøknader her til lands, men du har fremdeles mulighet til å søke om gjeld i utlandet. I Luksusfellen ser vi dette til stadighet. Deltakere med betalingsanmerkninger i Norge, tar for eksempel opp forbrukslån i Sverige og SMS-lån på Malta. Vil gjeldsregisteret føre til flere låneopptak i utlandet? Den usikrede gjelden i utlandet har ofte høyere renter og generelt dårligere betingelser enn her i Norge.

Hurtig låneopptak blir ikke fanget opp

Erfaringen fra Luksusfellen tilsier at person som ønsker å ta opp usikret gjeld søker flere lån på samme tid hos ulike aktører. Slik gjeldsregisteret er presentert skal det oppdateres daglig. Det betyr at du fremdeles kan få innvilget og utbetalt flere forbrukslån innen et par timer uten at registeret fanger dette opp.