Snaponomi = Økonomi + Snapchat

Dette er grunnen til at jeg vil nå ut på denne bloggen og på Snapchat med min nye konto Snaponomi. Målet er at du kan lære noe slik at du forhåpentligvis tar smartere økonomiske valg.

Du skal ikke slutte å bruke penger, men prioritere slik at du har råd til det du vil. Hvis du er litt nøktern i hverdagen så har du råd til for eksempel en weekendtur. Eller hvis du dropper å gå innom butikken hver dag så får du satt av penger på BSUen. Så enkelt er det. Du skal ikke slutte å leve og bare sitte hjemme.

Utålmodig

Det alle trenger å vite om økonomi er enkelt; "Hvordan kan jeg få mest mulig ut av pengene mine?". Det vil si å kjøpe billig, låne rimelig og spare lønnsomt. Dette er mulig hvis du tar beviste valg og utforsker alternativene. Unge er utålmodige og har som regel ikke lært nok om det.

Å få lånetilbud fra tre ulike banker, å bytte forsikring hvert år og det etter å ha fått hvertfall tre ulike tilbud, endre strømabonnement, endre mobilabonnement og å sette seg inn i hvilke fond som gir best avkastning er for mange #snork.

Lavterskel

Alle lurer på noe økonomisk, men det er vanskelig å få svar. Derfor mener jeg at sosiale medier er måten å gjøre det på. Dette er lavterskel økonomi hvor bevisstgjøringen er det viktigste. Dette vil jeg sette fokus på her på bloggen.

Du må forholde deg til økonomi om du vil eller ikke, så hvorfor ikke gjøre det beste ut av det? For å få mest mulig valta for pengene må du kunne noe om økonomi.