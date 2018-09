Unngå fallgruvene når du refinansierer

Refinansiering er å samle ubetalte regninger, kredittkort og forbrukslån i et større lån. Prinsippet er å gjøre gjeldsituasjonen mer oversiktlig og samtidig redusere renteutgiftene. Dette en i utgangspunktet en god løsning og særlig i det tilfellet hvor gjelden kan bakes inn i boliglånet.

Oppfatningen av å refinansiere gjeld er at det en kjapp og enkel prosess. I tillegg anbefaler ofte banker og inkassoselskaper denne muligheten. Det er akkurat dette som er problemet. Det er uendelig mange fallgruver å gå i og hvis du ikke gjøre en ordentlig refinansiering ender du ofte opp med mer gjeld.

Fallgruvene

I det tilfellet du ikke har sikkerhet i bolig må du refinansiere i et usikret lån hvor renten er rundt femten prosent. Dette gjøres ofte via en låneformidler. Da får du tilbud fra ulike banker som gir deg mulighet til å sammenligne. Så langt så bra.

De fleste som søker refinansiering vet ikke akkurat hvor mange kroner og ører de skyller, dette er den første fallgruven. Å sjekke kredittkortene og forbrukslånene går greit, men i tillegg kommer gjerne noen inkassosaker og ubetalte regninger. Løsningen blir ofte å søke omtrentlig. Hvis du tror gjelden din er en halv million så søker du det.

Mest sannsynlig er det en selger som vurdere søknaden din, med utgangspunkt i gitte reguleringer. De gjør jobben sin som selgere med provisjonslønn, de er ikke økonomisk rådgivere. Dette kombinert med dårlig oversikt fører ofte til at refinansieringslånet ikke dekker din eksisterende gjeld. Eventuelt at du ikke får innvilget et stort nok lån til å dekke den.

Den neste fallgruven er at det er lite lønnsomt å refinansiere ubetalte regninger, inkassosaker og statlig gjeld. Dette fordi de i utgangspunktet har lavere rente enn refinansieringslånet. Den tredje og siste fallgruven er at kredittkortene blir nedbetalt og klar til bruk. Kredittkortene avsluttes ikke automatisk. Dette gir deg i praksis muligheten til å øke gjelden.

Løsningen

Holdningen om at refinansiering er kjapt og enkelt er feil. Det er en lang prosess men hvis du unngår fallgruvene blir gjeldssituasjonen bedre. For å klare dette må du ha oversikt, du må betale ut regninger på forhånd og kredittkortene må avsluttes.