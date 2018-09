Den islamske trompeten

Min mor pleide å si at du kan ikke blåse i en trompet den motsatte veien. Du blir sliten uten å få noe musikk ut av det. Bruk munnstykket og riktig side av trompeten. Dette husker jeg når jeg ser på situasjonen i Vest-Europa i dag.

Et eksempel er Norge. Da jeg kom til Norge for tretti år siden og var på asylmottak, og da jeg senere jobbet på sykehjem og sykehus, var det ingen som snakket om halal-kjøtt. Ingen butikker hadde skilt hvor de reklamerte med halal-kjøtt. Men etter hvert var det halal-kjøtt i fengsler, sykehus og alle andre steder.

For tretti år siden var det veldig få som brukte hijab. Når jeg skrev om hijab-forbud, svarte feministene “Nesten ingen bruker hijab, kanskje bare 200 stykker”. Etter hvert har det blitt flere og flere som bruker hijab. Og i Norge er det nå mer hijab enn i Pakistan eller andre muslimske land. Vi har hijab-mote, hijab-programleder. Og kvinner med hijab som «hater hvite menn» sitter ved frokostbordet hos statsministeren 8. mars. Det er symbol på 8 mars - kvinnefrigjøringens dag.

For tretti år siden fantes ikke barne-hijab, men i dag går barnehagebarn med hijab.

For tretti år siden fantes ikke burkini. Nå er det mange som bruker burkini.

For tretti år siden brukte ingen burka. Tar du en tur i Oslo i dag, for eksempel på Grønland, er det som “lille Karachi”, Mogadishu eller Afghanistan.

For tretti år siden ble ikke store religiøse markeringer som eid, ramadan, muharram (sørgemåned) markert i offentligheten. I dag er det store og synlige markeringer. Under eid-feiring i Valhall idrettsanlegg, med separate sitteplasser for kvinner og menn, er statsministeren tilstede.

Kvinner og menn sto adskilt under eid-feiringen i Valhall i Oslo i 2017.

For tretti år siden var det uaktuelt å henge opp forheng på restauranter. Men i dag er det hengt opp i enkelte restauranter slik at kvinnene kan sitte adskilt fra menn.

For tretti år siden jobbet folk der de fikk jobb. I dag nekter stadig flere å jobbe der de kan komme borti pølser og salami, selv om de bruker hansker. Svinekjøtt kan bli sett på som en god grunn til å heller gå hjemme og leve på NAV.

For tretti år siden var det vanlig med fem dagers arbeidsuke for alle. I dag krever man å ha permisjon med lønn på fredager for å delta i fredagsbønnen.

For tretti år siden fantes det veldig få moskeer i Norge. Nå er det nærmere 60 moskeer bare i Oslo og Akershus. Flere av dem er bygget med blant annet penger fra statskassen.

For tretti år siden håndhilste alle på hverandre. I dag vil noen muslimske menn ikke hilse på kvinner. Og de får støtte av naive hodeløse feminister og antirasister. “Det er mange måter å vise respekt på.”

For tretti år siden gikk ikke folk på tå hev for ikke å bli stemplet som rasister. Nå brukes alle midler for å få liv i blasfemiloven og innskrenke ytringsfriheten. Kronikker, demonstrasjoner, trusler og til og med drap er midler som tas i bruk.

For tretti år siden var det ikke snakk om sharia-domstoler. Men nå gjør muslimer alt de kan for å innføre sharia-domstoler i Norge, slik de gjorde i Storbritannia. Sharialover praktiseres i enkelte moskemiljøer. Nå vil de og at det skal godkjennes av staten. Noen hodeløse naive mennesker støtter til og med dette.

Hva blir det neste kravet? Egen trikk og buss for kvinner? Egen trikk og buss for menn? Kjønnsdelt kollektivtrafikk slik at muslimske menn ikke blir opphisset av å sitte ved siden av en kvinne?

Eller er det neste å stoppe servering og salg av alkohol på fredagene? Kutte ut å servere alkohol og ribbe til julebordet fordi det er noen muslimer tilstede?

Hva blir det neste kravet? Kjønnsdelte skoler?

Forbud mot høyhælte sko og parfyme fordi muslimske menn blir opphisset?

Hva blir det neste kravet? Et vokterråd med muslimske menn og deres hodeløse støttespillere som skal passe på at det ikke blir publisert satire, tegninger eller innlegg i avisene? At de som kritiserer islam ikke blir intervjuet av media?

Hva blir det neste kravet? Kvele alle meninger og krenke alle mennesker for at muslimer ikke skal bli krenket? Har ikke muslimene krenket millioner av kvinner i 1400 år fordi de har behandle dem umenneskelig?Har ikke muslimer krenket millioner av kvinner gjennom å gjøre de til barnebruder, steine dem eller begå bigami? Hvor mange kvinner har blitt drept eller mistet tak over hodet fordi de har født jenter eller gutter?

Hva blir det neste kravet? At nasjonalsangen endres? Fordi den roser det norske folk og den norske naturen? Og fjerne korset fra det norske flagget og erstatte det med den røde månen? Vi skal slette alt som gjør Norge til Norge. Europa til Europa. Litt etter litt vil nordmenn ikke lenger vite hvem de er. De blir identitetsløse og det blir enklere å farge dem med islam.

Europa og USA har dårlig samvittighet på grunn av slaveriet. Men muslimer var også store slavedrivere. De kastrerte mannlige slaver. Og på den måten utryddet de folk. Vi ser mange afrikanske generasjoner i USA og Europa etter slaveriet. Men i arabiske land er det nesten ingen, fordi de ble kastrert.

Vi snakker fortsatt om Vietnamkrigen og andre verdenskrig. Hvorfor snakker vi ikke om islam og muslimenes behandling av jøder, persere, kristne, homofile og kvinner, de vantro og konvertitter? Fordi ingen tør å skrive om det. Fordi muslimer blir krenket.

Hvorfor stopper all kritikk når islam og muslimer blir nevnt? Hvorfor skal ikke muslimer få smake sin egen medisin. Bli krenket?

Muslimer kom til Norge. Men de integrerte seg ikke i landet de kom til. I stedet krevde de at de som bor her skal integrere seg i deres religiøse og politiske væremåte. De blåste i motsatt vei av trumpeten. Og de klarte å lage en så sterk og magisk lyd at hele Europa danset for dem.

Stopp alle særkrav fra muslimene. Behandle dem som etnisk norsk og husk en ting. Norge er Norge, med alle sine særtrekk: Likestilling, ytringsfrihet og demokrati.