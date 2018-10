Fanden sitter i moskeen

Mennesker har en tendens å bli avhengige av ulike ting - alkohol, rus, røyking, jogging, turer, kjærligheten, dataspill også videre. Jeg har blitt avhengig av å lese Aftenposten, uansett om jeg er på jobb, hjemme eller på reise. Jeg kan kose meg med Joakim Lunds artikler, jeg kan tenke over Kokkvolds innlegg, får følelsene i sving av Åmås sine kronikker og av Stanghelle, eller jeg ler godt av Hannes tegninger.

I min pensjonisttilværelse der jeg er ferdig med barn og mannfolk og jobb dreper jeg ensomheten med å lese Aftenposten. Avisen orienterer meg om ulike ting. Og jeg synes at Aftenposten er verdt å lese fordi denne avisen har holdt seg «nesten» nøytral i det polariserte debattklimaet og skriver om alt uten å redusere seg selv til en sladderavis.

Men i lederinnleggene blir jeg av og til overrasket over hvor godtroende og hodeløs forfatteren synes å være. Et godt eksempel er innlegget på lørdag 8. september i år.

Under artikkelen «Det nytter å engasjere seg» skriver forfatteren om sin store glede over at når politiet i Kristiansand ikke klarte å stoppe ungdomskriminalitet og arrangerte slåsskamper og gjengdannelser, spesielt blant unge med minoritetsbakgrunn, da kommer muslimske ledere og tar affære og at effekten var «FENOMENAL».

Hurra – det var altså gode nyheter, men som jeg kan bare grine av. Jeg tenker på mitt land der religiøse ledere har tatt over både politiet og rettsvesenet og hva har kommet ut av det? Og hva vil resultatet bli når religiøse ledere engasjerer seg i politiarbeidet i Kristiansand og andre byer? På kort sikt kan det være nyttig der og da, men på lang sikt er det meget farlig. En Paracet kan stoppe feberen men kan ikke stoppe selve sykdommen.

1. Politiet klarer ikke å takle den nye situasjonen med mange ungdommer med minoritetsbakgrunn. Et lands trygghet er basert på håndheving av de lover som er vedtatt av Stortinget. Når politiet ikke lenger klarer å styre og ha kontroll over slike situasjoner er det som om et jordskjelv kommer under lovverket fordi da kan ikke landet håndheve sine egne lover og regler.

2. De ungdommene som ikke hører på politiet men i stedet velger å høre på religiøse ledere er de som er lojale mot moskeen, og de er først og fremst muslimer. De føler en større tilhørighet og lojalitet til moskeen enn til norske lover.

3. Religiøse ledere skal holde seg til moskeen og ikke blande seg inn i hverken jussen eller politikken. På denne måte gis de en politisk makt, og de kan når som helst velge bruke denne makten. Derved blåser vi opp ballongen islam som allerede har blitt så stor at den skygger for demokratiet.

4.- Vi setter ytringsfriheten i fare, fordi religiøse ledere får større innflytelse over en farlig gruppe av ungdommer. Når det kommer en muhammadkarikatur i avisen, når pengestøtte til moskeene reduseres, eller det kommer filmer, utstillinger, eller karikaturer som ikke faller i de religiøse lederes smak «eller de blir krenket», da kan disse ungdommene mobiliseres. Det blir voldelige demonstrasjoner, det blir bilbranner og det blir mer vold i samfunnet.

Har vi glemt år 2006 med de store demonstrasjonene som ble styrt av religiøse ledere, fordi de av en eller annen grunn hadde blitt «krenket»? Resultatet ble at etter 2006 ble vi alle mer forsiktig og vi sensurer oss selv for ikke å vekke opp de religiøse lederne i moskeene. Har vi glemt alle karikaturtegnerne og filmskaperne som er blitt slaktet etter «fatwaer» fra muslimske ledere?

5.Hvis politiet ikke klarer å kontrollere disse ungdommene i dag men i stedet viser svakhet overfor dem, hva skjer i morgen når de er blitt eldre og driver grovere kriminalitet enn «bare» å engasjere slåsskamper som kun skader deres egne gjengmedlemmer?

Religiøsleder er moralpolitiet for far og bror. Som det har skjedd i Malmø. Ta bilde av jenter som er ute å sende til faren, eller neste dag i moskeen ( passe på datteren din) religiøs ledere skaper trangere rom for jenter.

Innlegget på lederplass minner meg om da Aftenposten i 2015 ga prisen som årets Osloborger til Mohsan Raja fordi han hadde engasjert seg de dagene asylsøkere strømmet til Norge. De så at han delte ut mat og klær, men de så ikke at dette var en rekruttering til moskeene. De hørte ikke hva han sa om homofili, om kvinners likestilling og om karikaturtegninger. De så ikke og hørte ikke at han var en religiøs, politisk person, at han hadde et problematisk menneskesyn og var mot ytringsfriheten. De ga prisen til en mann som var mot homofili, mot likestilling og mot ytringsfrihet.

Innlegget på lederplass og prisen som årets Osloborger til Mohsan Raja bekrefter at vi har mange intellektuelle i Norge som har et godt hjerte men som dessverre er hodeløse. De ser på klærne men ser ikke ulven under.

De ser ikke at hele faenskapet sitter i moskeen. Derfra blir ungdommene indoktrinert om at det europeiske demokratiet er bare tull, og at FN’s menneskerettserklæring ødelegger hele familiestrukturen. Dette kommer fra moskeene som forkynner sharia og hvor guddommelig denne loven er. En lov som er basert på steining av kvinner, bigami, barnebruder, kutting av hender og dødsstraff for homofile og konvertitter. Fra moskeene kommer faenskapet om at de som tegner muhammadkarikaturer fortjener å dø. De religiøse lederne støtter også at det innføres en blasfemilov.

Religiøse ledere har ingen rett til å blande seg inn i politiarbeidet, i undervisning eller i politikken, fordi på lang sikt kommer de til å misbruke situasjonen maksimalt når de føler seg «krenket».