Hvorfor kan ikke Mahad Mahamud bli i Norge når mange andre falske flyktninger kan?

Det spiller ingen rolle at Mahad Mahamud kom fra Somalia, eller Djibouti eller hvilket som helst annet land. Det som er viktig er etter 17 år i Norge har han lærte seg norsk, har studert bioingeniør, har skaffet seg jobb, har bygget eget hus med sine penger.

Hvilket land han komme fra spiller ingen rolle. Det som er viktig at han er en mann med drømmer og han har vist at han realiserer sine drømmer. At han er en nyttig samfunnsborger. En skatt, en mann som gir tilbake mer enn det han har fått.

Jeg skulle ønske at alle som hadde kommet til Norge hadde jobbet og integrerte seg som Mahad Mahamud.

Det er trist for meg at denne unge mannen mistet statsborgerskap sitt, mens mange tusen andre som har vært i Norge med falsk navn, falsk legitimasjon, falsk fødselsattest bli her og ikke sendes tilbake.

Hvis noen skal tas statsborgerskapet fra, er det de som driver med narkotikakriminalitet, gjengkriminalitet, sprer propaganda og driver rekruttering av ungdommer til ulike ekstreme religiøse grupper.

Det er mange som fortjener å miste statsborgerskapene og bli kastet ut av Norge. Fordi de har ikke lært norsk. Fordi etter mange år ikke har skaffet seg jobb. Fordi de har ingen emosjonelle bånd til Norge. De som fikk opphold pga homofili og år etter giftet seg med en jente (kusine). De som konverterte, men etter de fikk opphold gikk deres vei tilbake til moskeen. De fortjener å miste statsborgerskapet og bli sendte tilbake. De som etter første avslag fikk barn for å bli her på falske premisser, de bør sendes tilbake.

Dere må sende ut Krekar som sitter og sende taler til sine tilhengere døgnet rundt og er en trussel for rikets sikkerhet. Dere kunne sendt ut Ubaydullah Hussain som drev med rekruttering av IS-krigere først. Dere kan sende ut dem som kom hit på grunn av NAV og lever i sine ghettoer og ikke vil håndhilse på damer fordi de blir opphisset.

Men ikke Mahad Mahamud. Han er en mann som har bevist at han er en ressurs for samfunnet, ikke en belastning. Har er dyktige og han er integrert. Jeg håper mange støtter Mahad Mahamud og at han får statsborgerskapet tilbake og får bli.

Hvorfor skal Mahad Mahamud, som er en ressurssterk ung mann, returneres etter 17 år? Han en arbeidskraft, en målbevisst ung mann som Norge trenger. Jeg håper lagmannsretten bruker skjønn og gir Mahad sitt statsborgerskap tilbake. Mahad Mahamud sier «Jeg vil ikke svartmale mitt land Norge. Jeg er norsk og beskytter norske interesser. Her har jeg bodd mesteparten av livet og det er her jeg hører til. Jeg er fra Brumunddal.»

Og han er glad i Norge, han har bevist dette gjennom hardt arbeid. Hvis noen fortjener å miste sitt statsborgerskap blir listen lang over dem som sier « Først er jeg muslim, så pakistansk og til slutt norsk.»