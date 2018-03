I morgen er det Nowroz

Tirsdag er det iransk nyttår. Nowroz. Ny dag. Ja tirsdag kl. 17.15 begynner den nye dagen i et nytt år i Iran og de landene som en gang var en del av perserriket. Jeg ser for meg det grønne gresset i dalene, jeg ser tusenvis av valmuer i dalene. Jeg ser narsissene rundt bekkene, jeg ser irisene, hvite som smilet til et lite barn som dekker fjellets hjerte.

Jeg ser min far som kommer i døra, tar hatten, smiler under den grå barten og sier «salam». Alltid hadde han noe til oss i et sjal. Nå det var vår kunne det være grønne små mandler som mor la i saltvann og vi spiste dem og kjente på smaken av mandelmelk i munnen.

Jeg ser mor som sitter ved ovnen med kinn så røde som flammer og alle småkakene med safranfarge som skal bakes. Jeg kan kjenne duften av safran, av rosensaft og kardemommen. Jeg ser mor helt klar for meg. Hennes tynne, hvite skjerf som er knyttet omhyggelige under haken.

Jeg ser for meg landsbyen min som ligger i søvn ved foten av fjellet og som våkner hver vår, hver Nowroz under et teppe av ville blomster. Jeg savner hjemme. Akkurat dette hjemmet som kjære Knut Olav Åmås skrev om en gang i Aftenposten. Jeg skulle ønske jeg kunne være der, drikke teen av de små teglassene, spise mors lefser som var så tynne som hennes hvite skjerf. Og lukte rosevann som mor.

Jeg kan se mine brødre i ny dress og håret som var gredd bakover, de smiler og gir meg nye sedler fordi det er Nowroz.

Jeg ser for meg de røde slørhalene i bassenget. Ett par av dem blir fanget i en stor glassbolle med klart vann og plasseres på duken ved siden av de hvite sviblene. Ved siden av speilet i sølvramme med sølvlystakene på hver side. Jeg ser røde epler og granatepler som blunker til meg fra store glassboller.

Jeg ser Koranen ved siden av Hafez på bordet. Jeg ser denne brune grøten som mor lager av spirer av hvete. Mor og mange kvinner satt i hele natt og rørte grøten for at den skulle bli helt riktig. Smaken og duften som bare denne grøten kan skape. «Semano»

Jeg husker alt. Jeg husker mine søskens navn og deres bevegelse, deres blikk og smil. Jeg husker mine tanter og onkler og deres barn. Til og med deres hatt, deres farge på skjørtet. Hvordan de satt med beina i kors. Deres smil, deres favn, deres snille hånd og deres uendelige kjærlighet til oss.

Med lommeur som hang på en lenke på jakken. Hvordan de holdt klokka i hånden og var ivrige etter å telle sekundene. «Nå. Nå er det Nowroz «sa de bestemt. Og vi reiste oss og ga hverandre klemmer. Og vi fikk gaver og nye sedler. En leste koranen og etterpå leste de Hafez, mens vi barna hadde så mye kaker i munnen at vi ikke kunne le.

Jeg husker alt. Jeg husker Nowroz hjemme. Jeg savner hjemme. Jeg savner Iran. Den lille landsbyen min. Den evige lengselen etter hjemme er en del av hver flyktnings lidelse. De som bor i et totalt eksil. De som aldri kan komme hjem. Når det er Nowroz. Vasker jeg vinduene, tørker støvet. Baker noen småkaker som aldri kommer å smake som min mors kaker. Lage maten som vi lagde i Iran, men det smaker aldri som hjemme. Brenner røkelse, men det er ikke det samme.

Jeg har feiret Nowroz i 30 år i eksil. En feiring som varer i noen få timer. Mens vi hjemme feiret i 14 dager fra natt til nyttår til 13 dager etter Nowroz. En feiring av naturen, med naturen. Fordi iransk nyttår, som er over tre tusen år gammelt, ikke har noe med religion å gjøre. Det en feiring av naturen, en velkomst til våren. Fordi vår første dag i kalenderåret begynner i 20 mars i europeisk kalender.

Og i dag skal jeg feire med de kakene som jeg lagde av rosenvann, safran, honning og mandel. Jeg skal lese Hafez dikt. Jeg skal tørke mine tårer som de siste dagene er ustoppelige fordi jeg savner hjemmet mitt. Jeg skal ta på meg en røde kjole og pakke gavene til mine barnebarn. Jeg skal feirer Nowroz som alle andre iranere i alle andre land, som forfedrene mine. «Nowroz mobarak» til alle som feirer Nowroz. Til aller iranske kvinner, lykke til med deres kamp. Med håp at en gang vil dette brutale sharia-regimet bli borte og jeg kan komme tilbake. Sitte på knærne og kysser iransk jord. Jeg savner deg, min lille landsby. Jeg kommer ikke å tilgi hverken mullaene eller islam.