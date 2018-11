Iransk etterretning opererer over hele verden

Etter at attentatet som var rettet mot en iransk aktivist i Danmark ble stoppet, ble gjerningsmannen tatt. Det danske politiet fortjener ros for en stor innsats. Danske myndigheter fortjener ros for å sette klare grenser for det iranske regimet. De kalte sin ambassadør hjem til Danmark. Dette er et signal om at iranere som har fått statsborgerskap og bor i et nytt land, er beskyttet av det nye landet.

Dermed kan det iranske regimet ikke betrakte alle flyktninger fra Iran som egen eiendom, fordi de har et dobbelt borgerskap som er påtvunget iranere som bor i utlandet. Dette er helt motsatt det Norge har gjort i Nygaardsaken, der alle bevisene pekte på det iranske regimet uten at det ble satt søkelys på det iranske regimet, og angrepet fikk ingen konsekvenser for Iran.

Hvis alle land hadde reagert som Danmark de siste 40 år, hadde vi spart mange iranske liv. Mange iranske forfattere, politiske aktivister og studenter har blitt drept av iransk etterretning i mange land - mest i USA, Frankrike og Tyskland. Det toppet seg i perioden 1990-1994. En av dem som ble myrdet i et attentat fra det iranske regime i Tyskland, var det kjente TV-ansiktet og aktivisten Fereydoun Farrokhzad. Morderen ble aldri tatt. Saken ble lagt bort og registrert som utløst mord. Men alle bevis pekte på Iran, og morderen kunne befinne seg i den iranske ambassaden. Eller Shapour Bakhtiar og familien hans som ble drept i sitt hjem i nærheten av Paris 1991.

Det er mange kjente og ukjente personer som har blitt henrettet, og sakene er henlagt som uløste mord i ulike land fordi iranske regimer har olje, og vesten trenger økonomiske forbindelser med Iran. Vi hører stadig om Israels Mossad, men ikke om iranske SAVAMA. Men det iranske SAVAMA er godt trent av KGB, og de kan gå lengre en Mossads agenter.

Iransk etterretning driver ikke bare med direkte mord, bilulykker og forgiftninger. Kidnapping er deres spesialitet. De har et stort nettverk i hele verden, slik at de registrerer hver iranske aktivists bevegelse. De tar bilder av folk som deltar i demonstrasjoner mot Irans regime, gjenkjenner og etter hvert følger tett hva de gjør.

De følger med hver eneste iraner som deltar i debatt, hva de sier og hva de skriver mot Irans regime eller mot islam. De fleste agentene er informanter, noen få er godt trent og sendt fra Iran for å gjennomføre attentater. Mange av dem kan være politiske flyktninger også - de får lettere opphold i Norge og andre land fordi regimet selv ordner ny legitimasjon, nytt pass og dokumenter.

Det er mitt håp at mange land kan åpne de uløste mordsakene og se at sporene peker på det iranske regimet.