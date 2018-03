Likhet i kropp

Hun snakker for demokrati og likestilling som er forståelig for Ola og Kari nordmann. For mentaliteten som styrer Kari og Ola kan ikke forstå bedre enn det hun sier. Denne norske elite mentaliteten er ikke det som var i 1814. Denne norske mentaliteten som styrer norske politikere og media har mistet sin tilknytning til Wergelands ånd. Denne norske mentaliteten har gått bak lengst. Den forstår ikke Hege Storhaug språk, forstår ikke Cemal Knudsen Yucel språk, De forstår ikke tegningene til Thomas knarvik, De forstår ikke Terje Tvedt eller Halvor Tjøn og Halvor Fossli språk. De forstår ikke forskningene til Inger Lise lien eller Unni Vikan. Norske mentaliteten har blitt råtten av velferden , av å sitt på Sofaen og heie på sine helter og ser på de eksotiske hijab kledd programleder.I over 30 år de har snakket om mulitikulturalisme. De er så arrogante at de klarer ikke å si at de har tatt feil, at det er på tida å snu.

Norske mentaliteten lukter av potetgull og en billig øl som snart bli forbud å kjøpe på grunn av hensyn til muslimer. Norske mentaliteten blitt råten fordi Norge har blitt lille Karachi. » Best land for muslimer å bo i» som Basim sa.

Nå det er på tida å kaste den over 200 år gammel norske grunnloven. Alt er for gammelt. Vi trenger en norske grunnlov som passer for denne likestilling som Sumaya Jirdi Ali og Faten Al Housani fremstiller. Norske kulturen som er basert på barmhjertelige Jesus er for gammel, vi bytter den med «Norsk Isalm» .Diktene til Arnulf Øverland er helt gammel dages , Wergeland også og Erik By.

Hvordan kan Wergeland be Rahila å kaste slåret og bli en av oss: dette er helt islamofobi. Rahila er så eksotisk som kari må snart lære seg å bruke hijaben for å bli ærbare, for ikke bli voldtatt. De er alt for gammel, alt uforståelig for norske elite mentalitet. Vi skal leser Sumaya dikter under Torp programmet på hijabkanalen. Hun snakker med hat mot hvite menn, hun hater hvite menn, hun snakker grov, vulgær og forståelig . Hun hater hvite menn og hvite menn elsker henne. For hun bekrefter deres selvakt for seg selv og sin kultur.

Lille Karachien trenger ikke antropologer som Fredrik Bart eller Inger lise Lien, vi kar forskeren Bushra og vi har ordfører kandidaten Sahib Sultan. Vi har hundrevis med hijab kledd dammer og skjeggete menn som kan forsvare «norske verdier» på et moderne møte som passer for Norge i dag. Fordi Norge har blitt Lille Karachi. I den muslimske lille karachi er ikke plass for modernitet. Det er bare plass for islam og muslimer tåler ikke vantroer. Jeg blir kvalm av norske feminister og norske eliten som styrer media, politikken og tankene til Ola og Kari. Norske mentalitet passer for den nåværende lille karachi (norge) i dag. Bergen prisen, jente prisen, Zola prisen, Oslo borger, Bodøværingen, fritt ord prisen passer absolutt for de jente som Sumaja , fordi Norge er ikke lenger norsk. Norske har blitt svart som den hellige fargen for muslimer. Som fargen på lange burkaen til Sumaya Jirdi Ali på Torps program.

En jente som sier « hijaben er for å få nærhet til Gud» fortjener å få Zola prisen fra eliten, fra norske feminister, fordi de to siste nevnte ikke forstå hva er hensikten med hijab. Kvinnene må dekke seg ikke for seg selv eller sin nærhet til Gud, men de må dekke seg fordi de skal ikke forstyre mannen nærhet til Gud. Fordi i religions bilder kvinne ble skapt for å tilfredsstille mannen. Fordi mannen skjede seg i paradiset. Gud skapte kvinnen som en under holdningen for mannen og ikke bare det. Han skapte kvinnen fra mannens ribb bein ikke av jord. Fordi hun skal være avhengig av mannen. Og når kvinnen kom til paradiset er ikke noe godt som venter på henne. Hun skal blir i hver eneste dag Jomfru for å gi nyttelse til en jihadist. Så tenke deg hverdag hvor mye vondt denne kvinnen tåler under denne hellige voldtekten og til slutt blod mangler som hun klarer ikke å reise seg.

Kjære Ola og kari, jeg forstår at jeg snakker i et språk som er umulig å forstå for dere. Dere har reduserte deres verden til lille Karachi verden og der styrer blasfemi loven. Nå bare dere kom ut av deres sofa, kom ut av rusen fra Marit Gjøren og kaste den gammel 200 års grunn loven. Dere trenger en grunn lov som passer for denne lille Karachi. Grunnloven deres må skrives ikke med fine, intelktuelle ord . Den skal skrives med ord brukken til de pakistanske gjengene som eier mest parten av bydelene i Oslo. Det må skrives med Sumaya språk, ungdommelig, lit amerikansk banne ord er det ikke fint? Passer for dagens Norge. Gratulerer Sumaya Jiradi Ali. I den lille Kerachien Norge, ingen bedre enn deg å få den prisen. Godt fortjent.