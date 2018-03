Mitt innlegg til støtte for Sylvi misbrukes

Da jeg bodde i Iran var det mye lettere å forstå seg på ulike politiske partier.

Sosialistene var sosialister, og de holdt seg til venstre. Den eneste nyansen var at noen ville ha en sosialisme basert på den daværende Sovjetunion, noen ville ikke. Alle var enig at religion var som opium for folket. De jobbet for arbeid og bolig og helse for alle og et sekulært samfunn.

Jeg var sosialist i denne betydningen av sosialisme den gangen i Iran.

Da jeg kom til Norge, var det først å lære språket og deretter finne meg en jobb. Så kom tiden for å se på de ulike partiene for å melde meg inn i et av dem.

Det første partiet som kom i mine tanker var partiet Rødt. Men det var ikke så rødt som sosialistene i Iran. Mer tynn rosa enn rødt. Så, etter å ha lest i de ulike partiprogrammene så fant jeg ikke store skillelinjer mellom dem. Særlig utenriks: Ingen hadde noen selvstendig utenriks politikk for å ta vare på norske befolkningen. Alle partiene hadde felles «Vi gjør det som USA ber om» - ikke mer.

I innenrikspolitikken var det bittelitt forskjell i saker som skatt og avgifter eller landbruket. Men når det gjaldt eldreomsorgen, helsevesenet, integreringen og innvandringen , var alle veldig like. Men jeg måtte bestemme meg, og stemte vekselvis på Arbeiderparti og SV.

Arbeiderpartiet på grunn av min begeistring for Gro Harlem Brundtland, og hennes sterke engasjement for norske kvinner. SV fordi jeg trodde de lå litt mer til venstre enn andre, og på grunn av den sterke politikeren Kristin Halvorsen.

SV kom i regjering. og Kristin Halvorsen svelget mange kameler. Da hun ble med å bombe Libya, så mistet jeg totalt interesse for både SV og Arbeiderpartiet. Og etter 30 år i Norge har jeg fremdeles ikke funnet noe parti som jeg kan tenke meg å være medlem av, eller stemme på av hele mitt hjerte.

De er så like som bare det. Men noen personer i de ulike partiene skiller seg ut på en måte. Noen politikere er mere folkelige, snakker mere åpent. Dette gjør at jeg for eksempel likte veldig godt Jan Bøhler, Hadia Tajik og Libe Rieber Mohn og Thorvald Stoltenberg.

Det betyr ikke at jeg støtter eller er medlem i Arbeiderpartiet. Jeg liker også Bondevik, og støttet Hareides deltagelse på homofilidagen for noen år siden. Det betyr ikke at jeg støtter KrF.

Jeg liker Sylvi Listhaug. Fordi hun er klar og tydelig i budskapet, og fordi hun tar utfordringene. Hun er ikke hverken diffus eller redd. Det betyr ikke at jeg støtter eller er medlem i Frp. Hvis Hadia Tajik eller Jan Bøhler eller noen av de andre blir utsatt for mobbing og trakassering, kommer jeg å støtte dem også. Da kommer jeg til å holde appell for dem også.

Da jeg kom på demonstrasjonen foran Stortinget søndag hadde jeg ikke skrevet noe på forhånd eller var forberedt. Jeg fulgte tematikken med mobbing og det presset som Sylvi Listhaug var utsatt for. Dette var ikke politisk spill. Dette var kommet ut av det vi kaller normal oppførsel mot et menneske. Så jeg holdt en tale som kan misbrukes av de som misbruker alt det kommer over.

Lily Bandehy foran Stortinget.

I min tale foran Stortinget hadde jeg tre hensikter:

1 - Ytringsfrihet. Sylvi List Haug er politiker, men hun er også et menneske. Hun må få lov å uttrykke seg gjennom sosiale media som alle andre politikere i hele verden. Når hun sier unnskyld det betyr at hun forstår at hennes formulering har vært feil.

2 - Jeg var helt enig med henne at de som har dratt til Syria og kriget i IS (Dajesh) må miste sitt norske pass fordi hver enkelt av dem er en stor risiko for Norge - for hver eneste familie som bor på norsk jord. Når de har valgt å dra til IS og halshugge folk og ta slaver, må de merke konsekvensene. Vi kan ikke la dem komme hit, bruke millioner av kroner på politiressurser på å overvåke dem, varte dem opp gjennom velferden og gi dem gratis advokater finansiert av skattebetalerne. jeg var uenig med henne når hun blandet kortene. Det var unødvendig å nevne Arbeider partiet i denne setningen.

3 - Jeg ville få frem at denne diskusjonen har gått for langt. Og politikerne gjør ikke jobben sin som politikere. De liker å sitte å snakke lenge om de tingene som kunne vært kort sagt. I stedet for å bruke tiden sin til viktig politikk - som helsevesenet, skole, eldreomsorgen, skatt og integrering - så bruker de timevis og dager på skittkasting til hverandre.

Da de var i posisjon, var de så stolte av at at Norge hadde bombet Libya 600 ganger. Men aldri sa de hvor mange tusener sivile som ble drept, og hvordan deres bombing av Libya var med og utløste million innvandringen til Europa. Jeg ønsker at daværende norske regjeringen blir stilt for retten for folkemordet i Libya.

Jeg trekker tilbake mine ord at jeg kan ta av genseren for å støtte Sylvi. Jeg er hverken i noen politiske partier eller organisasjoner. Jeg står fritt for kunne ytre meg fritt, jeg er en forfatter og religions-kritiker. Mine kampsaker er likestilling uavhengig av kjønn, rase, legning i et sekulær samfunn . Min kropp er min, og tilhører ingen parti eller person. Jeg har stått en gang med bar overkropp på et arrangement som en bestemor, for å vise at min kropp har samme verdi som en mannskropp. For å støtte kvinnekampen i Iran, og for å normalisere kvinnekroppen og ikke minst for å støtte Metoo-bevegelsen.