Religion og voldtekt henger sammen

Det er viktig at politiet legger fram nøyaktige data om antall voldtekter og bakgrunnsland til forbrytere. Fakta er viktig for å forstå årsaken til at ting skjer.

Fakta ville kanskje fortelle oss at enkelte religioner, spesielt islam, har stor påvirkning på menn som overgriper seg på kvinner.

Kanskje ville slik informasjon også ha opplyst Likestillingsombudet om at menn som blir fristet av å håndhilse på kvinner, må lære seg enkelte ting før de har noe i Europa å gjøre.



Jeg vil mene at menn som blir fristet bare av å håndhilse på mødrene til barna på skolen, eller på sine kolleger på jobben, kanskje også vil fristes til å begå overgrep når de ser en kvinne med lår, pupper og hår?

Jeg forstår ikke hvordan Likestillingsombudet eller andre kvinner kan akseptere slik oppførsel i et moderne samfunn basert på likestilling mellom menn og kvinner. Et samfunn der menn og kvinne er definert som selvstendige individer, med samme rettigheter og samme eierskap til sin kropp og sjel.



Likestillingsombudet og andre som forsvarer disse holdningene er med på å skape et samfunn som reduserer kvinnen til et kjønnsorgan, og gir indirekte mannen rett til å forsyne seg av henne hvis hun beveger seg fritt hvor hun vil, med de klærne hun liker, og når hun vil.



Religionsfrihet må ikke få lov til å trumfe likestilling mellom kjønnene og individets frihet. Menn som blir fristet av å håndhilse på en kvinne har en religion som har redusert kvinnen til en kjønnsorgan. I mange muslimske land er det slik:

I noen muslimske land kan ikke kvinner går med høyhælte sko fordi lyden av den kvinnelige skoen frister menn.



I mange muslimske land må kvinner dekke håret og halsen for å ikke friste menn. I andre land må kvinner gå med burka for å slette kroppen og usynlige gjøre seg selv for at ikke mennene skla bli fristet.

I noen muslimske land kan dongeribukser på kvinner medføre voldtekt og drap.



Religionsfrihet i Europa kan ikke bety at vi skal aksepterer at kvinner blir ofre for menn som blir fristet av hennes smil, stemme, sko, klær eller hår.

Å ikke ville håndhilse på en kvinne er et overgrep mot kvinnen i seg selv. Fordi der og da er denne kvinnen ikke et individ. Hun blir redusert til å ikke være noen, men noe - til en ting som frister.



Menn som ikke er vant til å leve samme med kvinner, og som ikke ser på kvinner som likeverdige, men som et kjønnsorgan, bør ikke få fotfeste i Europa under dekke av religionsfrihet.

Jeg vil tro at de fleste av de utenlandske menn som voldtar kvinner, er muslimer.

"Det er mange måter å vise respekt for hverandre", blir det sagt. Men det er ikke sant. Islam er respektløs over kvinner. Kvinner i seg selv fortjener ikke respekt i islam. Hun får respekt gjennom å være mor, datter eller kone.

For å få respekt, må hun ha tilknytning eller slektskap eller beskyttelse fra en mann.



En mann som ikke vil håndhilse på en kvinne på grunn av sin religion, har ikke respekt for kvinnen. Denne mannen og hans likemenn kommer til Europa og krever å få praktisere religionen sin.

Men denne religionen har verken respekt for kvinner eller for europeiske lover og menneskerettigheter som beskytter kvinner.

Det er religionen som er hans lov, det er religionen som styrer hans liv og hans menneskesyn. Det er religionen som styrer hans handlinger. Og i denne religionen skal kvinner holde seg hjemme. I denne religionen er kvinnen andre rang, og skal underkaste seg mannen, fordi mannen er hennes Gud på jorda.



Menn som blir fristet av å håndhilse på kvinner ser på europeiske kvinner som horer, fordi europeiske kvinner ikke tilsvarer den ærbare kvinnen som deres Gud og profet beskriver og krever.

Den frigjorte europeiske kvinnen får ikke respekt i taxien eller på nyttårsfeiringen. Om hun er alene om natta, eller om hun er litt for beruset, kan hun fort bli et mål for disse mennene.



Alle som bor i Europa, eller kommer til Europa, må lære seg at individets frihet er viktigere og helligere enn deres hellige bok eller profet.

Vi må være klare på at vi har nulltoleranse overfor dem som sier at de først er muslimer, deretter norske. Men at desom først er norske, deretter muslimer, er velkommen.

For å stoppe disse voldtektene må likestillingen mellom kjønnene stilles høyt og klart over religionen - uansett hvilken religion det er snakk om.