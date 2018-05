17. mai - fra barnefest til råtten rasisme

Et sikkert tegn på at 17.mai nærmer seg er den klassiske flagg-debatten. I år har vi også en fin liten hvem er norske nok til å lede 17. mai-sendingen på NRK-debatt.

Nettavisen-blogger Karine Haaland mener at det sikreste tegnet på at 17. mai nærmer seg er at NRK setter ut sin årlige tradisjonsrike "rasist-felle". I innlegget Her setter NRK opp rasistfellen skriver Haaland blant annet at "alle forstår at når NRK, med sin historie som statlig propagandakanal og promotør for diverse totalitære ideologier, og med sin notoriske forakt for etnisk norske og alt som er norsk - plasserer to ikke-etnisk norske i hovedrollen på 17.mai - er det ikke for å hedre de mange innvandrerne som elsker Norge og alt landet vårt står for. Det er for å "vise dem" - de etnisk norske."

Videre i innlegget fabler Haaland avgårde om NRK sin skjulte agenda, som ifølge henne, er helt åpenbar. Valget av programledere til 17. mai sendingen er nemlig ikke basert på programledernes egnethet for jobben, nei nei. Formålet er å hisse på seg "fire millioner rasister" ved å lure dem i en felle.

Er du som meg, som leste innlegget mer enn en gang for å lete etter (godt) skjulte satiriske grep? Da kastet du bort tiden din, som meg. Dette er ikke humor. Det er ikke en drita dårlig vits med en punchline bare skribenten forstår. I ett enkelt innlegg klarer Haaland å lefle med paranoide konspirasjonsteorier som en profesjonell. Hun pensler også innom denne evinnelige flagg-debatten.

Av ren nysgjerrighet har jeg, de siste tre dagene, spurt nesten alle jeg har snakket med (som ikke er rent få mennesker) om de noensinne har sett andre flagg enn det norske i noe 17. mai-tog. Samtlige har sagt nei, det kan de ikke komme på å ha sett. Allikevel kommer denne debatten år etter år, etter sigende kun for å holde fremmedfrykten i hevd.

Som om ikke det var nok, så opplever nordmenn med noe mørkere hudfarge enn meg (som ikke krever spesielt mye), og som av andre vurderes som ikke norske nok å få rasistiske tilrop om de bruker bunad.

Jeg kan ikke for mitt bare liv forstå hva disse menneskene (som tviholder på eldgamle Facebook-statuser om å forby andre flagg i toget, slenger dritt til andre tredje og mange-gangs innvandrere med bunad og så videre) vil oppnå.

Hisser seg opp over andre flagg i toget (som aldri har vært en reell problemstilling) fordi det ikke er norsk nok. Klikker over at feil folk går med bunad fordi hey så norsk får du ikke lov å være. Rakner fullstendig i sømmene over NRK-programledere som frekker seg til med å være så integrert at de viser det mørke fjeset sitt på statskanalen. På selveste nasjonaldagen!

Hva om de bunadskledde mørkhudede møtte i en nasjonaldrakt fra et annet land? Det hadde ratt blir galt det også.

Det er direkte skremmende når stadig flere tar til orde for at vår nasjonaldag, som tidligere lignet mest på en ellevill barnebursdag, bør ligne mer på marsjen til den nordiske motstandsbevegelsen. I rett uniform, hvis hvit nok i huden må skjønne, og ekskluderende.

Før var nasjonalismen i Norge blomstrende og hyggelig, og 17. mai var en fest for alle. Alt dette fokuset på hva og hvem som er norske ødelegger hele feiringen, og gir meg mer lyst til å presse enkelte til å lese historie - fremfor å spise is til lunsj i morgen.

Jeg vil ønske alle en strålende, fargerik og inkluderende 17. mai! Kan du ikke være med på det uten å spre råtne holdninger kan du holde deg hjemme.