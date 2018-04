Bursdags-nerver og internasjonal kvinnekamp

I morgen (onsdag) har jeg bursdag. 35 år. Det har aldri plaget meg å bli eldre - ikke før nå. 35 føles som et så stort tall. Trettifem. Grøss.

Jeg har aldri forstått de som har nervet over å bli eldre, men plutselig fant jeg meg selv foran speilet - med en tusj med tynn tupp i hånda og panisk blikk. I tankene tegnet jeg raske, blå streker på magen, matchende rynkene i ansiktet. Blek, blass og stygg. I virkeligheten stirret jeg hardt, utfordrende, på meg selv. Hva skjedde? Hva faen skjedde? Jeg vet ikke, men det jeg vet er at jeg ikke skal tilbake dit - til tusjer og timer foran speilet.

Denne uken skal jeg feire med familie, med samboer og til slutt - med en haug med venner. Etter festlighetene skal vi, samboer og jeg, sakte men sikkert begynne å pakke ned leiligheten jeg har bodd i i 7 år. Vi kan ta oss god tid, for vi overtar ikke vårt nye hjem før i juni - men pakke? Det skal vi. Så flytter vi. Bort fra alt som har vært, og rett inn i alt som skal bli.

35 år. Fy faen, dette blir bra! Bring it!

Siden du er en så ihuga ålreit leser - vet du hva jeg ønsker meg i bursdagsgave? Bidrag til CARE tas i mot med TAKK!

Fra innsamlingsiden:

I år, som i fjor, velger jeg bort gaver - og ønsker meg heller bidrag til en organisasjon jeg er veldig fan av. På fjorårets bursdagsfest samlet vi inn over 10 000 til kampen for bekjempe vold mot kvinner. I år ønsker jeg meg bidrag til samme organisasjon:

CARE er en global bistandsorganisasjon som jobber for kvinners rettigheter. Likestilling er både et viktig mål i seg selv og den mest effektive måten å redusere fattigdom på.



CAREs formål er å bekjempe fattigdom ved å vektlegge kvinnenes rolle i samfunnet. Hjelp til kvinner hjelper flere.

//I tillegg til å sørge for varig endring, gir CARE livsviktig nødhjelp til mennesker som rammes av naturkatastrofer og konflikter. CARE sørger for å gi en type hjelp som styrker deres evne til å klare seg selv, slik at de ikke blir avhengig av bistand i framtiden.