Kritikk eller diskriminering?

"På sosiale medier flyter det nå en stri strøm av konspirasjonsteorier og sexistiske kommentarer rettet mot Per Sandberg og hans kjæreste. Fullstendig uten dokumentasjon tas det for gitt at hun er etterretningsagent for Iran og forfører Frp-politikeren som en annen Mata Hari. Det snakkes både om honningfelle og musefelle og det som verre er. Her gis det fritt utløp for kjønns-, alders- og utseendediskriminering, sauset sammen med den groveste sexisme. Det merkelige er at folk som bare for kort tid siden mente det var håpløst av Donald Trump å trekke seg fra atom­rammeverket med Iran, nå nærmest har overtatt hans retorikk."

Dette skriver Bjørgulv Braanen i Klassekampens leder 7. august.

Jeg må ta meg i nakken, ta et ekstra blikk i speilet og ta et oppgjør med meg selv.

Det er helt rett å stille betimelige og kritiske spørsmål vedrørende Sandbergs reise til Iran, hans uprofesjonalitet og uærlighet. Det bør ettergås, og det bør vurderes om SMK kan ha tillit til Sandberg - etter hans smidige finting forbi gjeldende sikkerhetsregelverk.

Det kan også påpekes at Sandberg i mye sterkere ordlag burde tatt tak i sitt ferielands regime, og mangeårige brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Les norskiranske Mina Bais refleksjoner her.

Også Bahareh Letnes bør svare for sin skjeve fremstilling av Iran (kilde: Dax18). Hvordan hun, som kvinne, presenterer dette menneske- og særlig kvinnefiendtlige regimet bør absolutt diskuteres og belyses. Det å skjønnmale et regime som fremmer sharia skal kritiseres. Kraftig. Å undersøke forbindelser for å få svar på potensielle spørsmål om inhabilitet er på sin plass. Merk at disse undersøkelsene skal gjøres av rett instans, og ikke av mannen i gata eller i kommentarfeltet.

Jeg står også inne for at det er helt greit å kritisere, til og med å mislike Per Sandberg som både politiker, meningsytrer og minister. Sandbergs totalt manglende rolleforståelse er sterkt kritikkverdig, og skal tas på alvor.

Det jeg derimot ikke kan stå inne for er en offentlig debatt som preges av diskriminering, sexisme og hets basert på kjønn, alder og utseende - dårlig kamuflert som kritikk.

Letnes har valgt kjæreste. Hun har selv valgt å gå inn i debatten, og hun har til en viss grad gjort seg til talskvinne for Iran, ved å forsvare landets regime. Hun har derimot ikke valgt å bli beskyldt for å være spion eller for å ligge seg til bedriftsfordeler.

Vi kan ikke tillate at konspiratoriske og mistroiske tanker får førersetet i den offentlige debatten. Vi kan ikke tillate argumenter basert på synsing om hva "en ung og vakker kvinne som hun gjør sammen med ham".

Dette er først av alt antifeministisk. Det er også udemokratisk, og det virker fordummende, nedverdigende og kvinnefiendtlig.