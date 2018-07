Farlig mange deler terroristens syn på multikulturalismen, islam og likestilling

For sju år siden satt jeg på hesteryggen i fjellheimen da det tikket inn varsler fra Twitter. Bombe i regjeringskvartalet. Litt senere: Skyting på Utøya. Jeg vet ikke om hesten merket at jeg klappet sammen der oppe på ryggen hennes, hun var litt skvetten av natur.

Tilbake i stallen. Sjekke nyheter med dårlig nett. Ansiktet til en bekjent, blødende, i Oslos gater. Venner på Twitter som skrev at ingen måtte ringe dem, de gjemte seg - telefonene måtte holdes på stille. Å legge seg i uvisshet og å våkne 23. juli til et kvalmende antall døde. Aldri har jeg hatt en så trang til å komme meg hjem til byen min igjen, fortere enn svint. Kan det være sant? Kunne dette virkelig skje? I mitt Norge? Det skjedde, og det skjer daglig andre steder i verden. Terror, hat og mennesker som forfølges på grunn av politisk ståsted, og sitt engasjement.

Jeg husker følelsen da buss for tog kjørte inn i Oslo 23. juli 2011. Å gå av den klamme bussen, tråkke på brosteinen og puste inn Oslo-luften. Hjemlengselen og den intense trangen jeg hadde til å komme meg hjem roet seg. I dagene etter var det rosetog, samhold og det å gråte stille sammen kjente og ukjente. Å stå på Rådhusplassen mens en spontan allsang av nasjonalsangen trenger inn i ryggraden. Å se kongen gråte. Høre Maria Mena synge Mitt lille land. Karpe Diem og Kork som fremfører Tusen Tegninger på den nasjonale minneseremonien. Laleh som synger Some Die Young.

Samtidig skjedde noe annet. Både mens angrepet pågikk og i tiden etter. Folk løp til nettet. Synset om hvem som stod bak og spredde om seg med hat og ubegrunnede teorier. Jeg tror det var den dagen kommentarfelt-krigeren i meg våknet. Så mange såkalte venner som oppfordret til å jakte på innvandrere i gatene. Hvordan de samme menneskene fortsatte å skylde på innvandrere til og med etter at terroristen var tatt. Denne lysluggede mannen fra Oslo vest.

På dagen i dag, sju år etter, føles verden så stille. Jeg sitter i rekkehuset jeg deler min samboer, i Asker, ser på venner kose seg med golf på TV. Har det virkelig gått sju år siden jeg møtte blikket til ei jente på min alder idet bussen passerte regjeringskvartalet. En stille enighet om at verden er jævlig i dag. Sju år siden jeg hoppet av bussen ved domkirken, og tok et bilde av hjertet med teksten ..og størst av alt er kjærligheten. Sju år siden jeg sa "så fint at du er her" til en politimann, begynte å gråte, tok imot klemmen han tilbød mens han sa "jeg forstår hva du føler. Takk. Fint at du er her også."

Tiden etter ble fylt av kjærlighet, samhold og lovnader om mer demokrati og åpenhet. Det reelle kjølvannet ser annerledes ut. Flere av terrorofrene og de etterlatte forteller sju år etter terrorangrepene at de lever med drapstrusler. Les saken i Aftenposten.

Fred, kjærlighet, demokrati og solidaritet er verdier vi kjemper for, og som vi aldri må slutte å kjempe for. Vi må, hver eneste dag, anerkjenne det faktum at angrepet den 22. juli 2011 var et politisk motivert angrep, og at farlig mange deler terroristens syn på multikulturalismen, islam og likestilling.

Sju år er ingenting. Følelsene er der fortsatt. Overveldende. Hatet er der. Overveldende. Kommentarfeltet bugner. Overveldende. Tv-bildene. Overveldende. Beretninger fra overlevende og pårørende. Overveldende.

Kampen er ikke over.