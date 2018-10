Hets mot kvinner er en trussel mot demokratiet

Ett år etter at #metoo eksploderte er temaet fortsatt aktuelt. Forskning viser også at #metoo har hatt en svært viktig effekt. Aldri har så mange sagt ifra om seksuell trakassering, og i en undersøkelse utført av Aftenposten sa hele 82 prosent seg enig i at #metoo-kampanjen satte søkelys på et reelt problem. Nær to av tre nordmenn mener kampanjen har redusert seksuell trakassering i samfunnet. Like mange menn som kvinner er enig i dette (kilde: Aftenposten).

I kampen mot overgrep og seksuell vold ligger også en kamp mot netthets og trakassering over nett.

Når hatet får leve stilner viktige stemmer.

Dette er slagordet til Amnesty Intarnational Norways kampanje mot netthets. Se kampanjevideo her.

Tryggheten til å ytre seg, uten å motta hat-meldinger og trusler og voldtekt er en sentral og viktig bærebjelke for ytringsfriheten og for vårt moderne samfunn.

Kvinnelige debattanter møtes stadig med grov og kvinnefiendtlig retorikk. Hets som følge av det å ytre seg er like alvorlig uansett hvem det rammer, og det er alvorlig når kvinner skremmes til stillhet. Vi trenger ulike stemmer og perspektiver, men dessverre har åpenhet og meningsmangfold en slagside av hatefulle kommentarer kamuflert som utøvelse av ytringsfrihet. Senest i helgen mottok jeg private meldinger om at jeg er «lesbe» og «jøde» (noe jeg faktisk er, og som jeg opplever som skremmende at skal brukes mot meg med negativt fortegn) - rett etter at jeg publiserte en artikkel om Kavanaugh. Dette er slettes ikke de verste meldingene jeg har mottatt, men det viser et mønster som vi kvinnelige debattanter møter.

Når du som samfunnsdebattant får høre at du er «en totalt evneveik, åndssvak og hjernevasket kvinne», «en forræder mot kvinnekjønnet» og at du fortjener å bli «voldtatt i både hodet og ræva» er det ikke så voldsomt merkelig om man dropper å uttale seg om neste sak som engasjerer.

Amnesty International Norge har spurt kvinnelige politikere om netthets. Undersøkelsen viser at 7 av 10 av de spurte mottar hets og grove trusler som følge av å ytre seg offentlig. De forteller at dette preger søvnen, livskvaliteten og påvirker hvordan de uttrykker seg. For mange kvinner blir løsningen på ubehaget, stillheten.

Politietterforsker og forfatter Eirik Husby Sæther viser i en kronikk i Dagbladet hvor ulikt menn og kvinner møtes på nett. Han beskriver sjikanen mot kvinnen som urmannens siste krampetrekning, et ekko fra fortiden som vi ikke burde godta.

Jeg er enig.

Arbeidet mot netthets er komplekst og vanskelig. Er det riktig å få hatet frem i lyset og konfrontere haterne, eller vil dette resultere i flere stengte grupper og mindre gjensidig deltakelse? Jeg er usikker. Bør politiet involveres i større grad? Straffeapparatet? Absolutt. Hva med utdanningssektoren? Bør en større del av undervisningen i grunnskolen baseres på nettvett og generell folkeskikk? Uten tvil.

Jeg sitter ikke på alle svarene, men jeg sitter på noen erfaringer som gjør meg skikket til å hevde at det er en trussel mot demokratiet når kvinner til trues til stillhet.