En venn der vennskapet er isolert til å gjelde i et lite rom. Den typen vennskap du ikke tar med deg ut i frisk luft. En venn du møter blikket til når dere passerer hverandre på gata, men som du ikke stopper og snakker med om det er andre i nærheten.

En venn som en gang stilte seg så tett inntil deg på en full 54-buss at ingen kunne se at han tok deg i hånda. En venn som så angsten ingen andre kunne se og som visste hva du trengte akkurat der og da. Et vennskap bundet av gjensidig taushetsplikt. Når du mister en sånn venn, og du hverken kan eller klarer å fortelle noen om den sorgen som velter innover deg.

Hva gjør du?

Når du vet at du ikke egentlig har sviktet, men tankene om alt du kunne gjort annerledes ikke slipper taket. Tankene om at du burde sagt hei. Ringt på. Hamret på døra til han slapp deg inn. Brutt tausheten. Hva gjør du?

Jeg er ikke sint. Jeg er heller ikke sjokkert. Jeg vet at angsten og de vonde tankene ikke slapp taket i deg, at du aldri eller sjelden fikk en pause. Jeg vet at du var trøtt og jeg forstår at du ikke orket mer. Jeg så det på deg de siste gangen jeg så deg. Stegene var endret. Ikke like lette. Blikket var et annet. Ugjenkjennelig på en måte.

Jeg kunne ikke bære deg, min venn. Du hadde ikke latt meg og jeg hadde ikke klart å holde deg oppe. Og vet du hva? Det er greit. Det er greit.

Da telefonen kom var det lenge siden jeg hadde sett deg vandre gatelangs på kvelds- og nattestid, og jeg hadde en sterk følelse av at du ikke lenger pustet samme luft som meg.

Overdose. De sier det kan ha vært en ulykke, men vi vet innerst inne at du hadde altfor god kontroll til å forulykke. Du tok et valg. Et valg for deg selv og for ditt liv.

Når en som vet mer om deg enn mange andre tar et valg om å avslutte livet, og du føler at en del av deg forsvinner.

Hva gjør du? Du betydde mer enn du ante. Jeg er lei for at jeg sluttet å se etter deg, men jeg er ikke sint på deg.

Hvil i fred, min venn.

10. september er Verdensdagen for selvmordsforebygging. Les mer om dette på LEVE sine sider.

Vi har alle en psykisk helse. Har du eller noen du kjenner behov for hjelp?

For øyeblikkelig hjelp, ring:

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Mental Helse: 116 123

Kontakt fastlege

Akutt hjelp/krise: 113



Alle telefonene er døgnåpne. Kirkens SOS og Mental Helses hjelpetelefon er telefoner du kan benytte deg av om du ønsker å være anonym og trenger hjelp til å sortere tankene dine.

Ønsker du å oppsøke din lokale legevakt, se oversikten over norske legevakter på legevakt-sidene. www.legevakten.no/Legevakt

Hvis du trenger hjelp og samtale, bestill time hos din fastlege. Alle må innom fastlegen for å bli henvist videre til psykolog eller andre offentlige tilbud. Fastlegen kan også hjelpe deg med å finne frem til tilbud i din kommune, slik som kriseteam, psykolog, helsesøster og psykiatrisk sykepleier.

Selvmordsforebyggende støtte til deg selv eller andre. Les her.