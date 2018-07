Fem om meg.

Som den bloggeren jeg er (nå er vel strengt ikke dette en blogg mer, men mer en del av Nettavisens Friske Meninger-plattform) tenkte jeg å være litt raus denne torsdagen - bjuda på liksom. Hva tenker dere om en liten runde fem om meg - sint feminist som skriver for Nettavisen-style?

1. Hvorfor hater jeg menn?

Veldig godt spørsmål! Dette er noe jeg beskyldes for (nesten) uansett hva jeg skriver om. Det underlige er at jeg aldri, noensinne, ever har sagt eller ytret noe om at jeg hater menn. Jeg kunne sikkert skrevet innlegg om at jeg elsker menn altså, men det bør vel strengt ikke være nødvendig. La det være sagt da, for den som må ha det inn med teskje: jeg hater ikke menn. Jeg bruker min plattform til å kritisere mennesker som misbruker makt, som gjennom sine handlinger og sin posisjon opprettholder patriarkatet - og som ikke er sine privilegier bevisst. Jeg kritiserer (sterkt) de vanskene mange har med å se at det (fortsatt) er farligere å være kvinne enn mann, og at kvinner utsettes for diskriminering, misbruk, mishandling og seksuell vold i større grad enn menn. Som rapporten "Vold og voldtekt i Norge. Rapporten Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomtstudie av vold i et livsløpsperspektiv (Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, 2014) viser følgende:

Ti ganger flere kvinner enn menn (9,4 prosent mot 1,1 prosent) har opplevd voldtekt.



3,8 prosent kvinner og 0,1 prosent menn har opplevd voldtekt fra partner. De fleste voldtektene av menn ble utført av menn.

At forskningen fremstilles skjevt og brukes feil, endrer ikke på fakta, og fakta er at kvinner i stor grad er mer utsatt for vold og seksuell vold enn det menn er. Fakta er at dette er svært viktig del av enhver debatt som handler om kjønn, vold og seksuell trakassering.

Å påpeke det er ikke det samme som å hate menn - det er å omtale en global, samfunnsstrukturell problemstilling som også mine meningsmotstandere burde vært mer opptatt av å diskutere.

Mer nyttig info: Women in an insecure world (Unicef).

2. Hvorfor bryr du deg ikke om menn som utsettes for overgrep og vold?

Jeg bryr meg om, og er smertelig klar over, at også menn utsettes for vold og overgrep. Jeg er også opptatt av de store mørketallene, og mer åpenhet for menn utsatt for overgrep. Det jeg oppfordrer dere som bruker dette som motargument (også kalt whataboutism) til å gjøre er å gå til barrikadene å kjempe for saken! Ingen stopper dere. Bruk litt mindre tid på å sutre i kommentarfelt til alle som ikke skriver innlegg om det du mener de skal skrive om, og gjør noe selv.

3. Hvorfor skriver du for Nettavisen?

Jeg skriver for Nettavisen fordi jeg liker at de gir spalteplass til noen som mesteparten av deres lesere er høylytt uenig med. Jeg har hele tiden håpet på å være en motsats, en som vipper vekten litt andre veien - og som kommer med refleksjoner fra den andre siden av skalaen - uten at jeg er helt sikker på hvilken skala det er snakk om. Jeg skal innrømme at jeg har stilt meg det samme spørsmålet selv, da særlig når jeg møter de samme gjentakende kommentarene uansett hva jeg skriver om- som da jeg skrev om en festival og fikk beskjed om at jeg var ansvarlig for "svenske tilstander".

Jeg vet om mange som får verre, og styggere kommentarer enn meg - men det er klart det tærer på når de samme folka er på, men den sammen kjedsommelige dritten hver eneste gang.

4. Hvorfor svarer du så sjelden på saklige kommentarer under innleggende dine?

Fordi jeg åpenbart har en annen definisjon på "saklig" enn mange av de som kommenterer. Enkelt og greit.

"Hvorfor har du denne bloggen egentlig? Tror du at feministvrøvelet ditt endrer noe som helst? Det eneste du vil er å provosere, men vit at vi ler av deg. Du er ikke noe annet enn en desperat attention seeker."

Hva, hvordan og hvorfor skal jeg svare "saklig" på dette?

5. Hvis du skal anbefale en eneste bok akkurat i dag, hvilken?

Feminist Fight Club av Jessica Bennett!