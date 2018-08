Keeping up with the Sandbergs

Dere har nærmest henrettet denne kvinnen!

Dette tordnet Per Sandberg til et samlet pressekorps i Arendal tirsdag kveld. I pressekonferansen ble det rettet svært skarpe beskyldninger mot pressen, og da særlig mot NRK og TV2.

Ifølge både Sandberg og Letnes er sistnevntes eneste ambisjon å drive butikk og kulturutveksling mellom Norge og Iran.

Merk også at Sandberg mener det er helt naturlig at han, på tross av han og Letnes nå har kjent hverandre i tre år, ikke ante hva slags selskap hun står registrert med - eller at hun tidligere har søkt jobb i hans departement (som Sandbergs assistent).

Disse to, eller Letnes i det minste - hvem vet hva Sandberg skal gjøre fremover (bortsett fra å skrive en bok der han skal "komme tilbake til" alle disse beviselige overtrampene fra norsk presse), har altså som ambisjon å kommunisere med folk (merk: ikke prestestyret eller regimet, kun folk) i blant annet Iran. De skal bedre forholdet mellom Norge og Iran (folk. Ikke landene med sine respektive styrer), gjennom møter og kommunikasjon. Hvordan skal de få til dette, når kommunikasjonen dem i mellom er så riv ruskende håpløs at Sandberg ikke engang ante at Letnes har søkt på jobb som hans assistent? Eller når Letnes ikke en eneste gang har fortalt han hva hennes selskap står registret med som sitt virke?

Sandberg skal ha ei litta klapp på skulderen for å gå så i bresjen for sin kjære. Det de to derimot kan jobbe litt med er kommunikasjonen seg i mellom, hva gjelder både i hverdagen (om hva de jobber med og sånt), og når de skal samkjøre historiene sine.

Enkelte (les: mange) hevder at Letnes lurer Sandberg, samtidig som at de "unnskylder" Sandberg med at han har mistet dømmekraft i forelskelsesrusen. At Letnes blir fremstilt som en "honningfelle" er en klassisk forklaring på at at menn er helt fri for skyld og ansvar, dersom de er blitt "forført" av en vakker (ung) kvinne.

Med det sagt - for et sirkus denne pressekonferansen var. Sirkus Sandberg. For et show! Legg til sidesladderen fra Sandbergs fraseparerte kone om lekkasjer både her og der, hans datters intervju med TV2 og vips så har vi en real runde med Keeping Up with the Kardashians (Sandbergs) her. En ting er i hvert fall klinkende klart! Nobody puts Sandberg in a corner.

Kan mannen frikjennes for all skyld, og kan vi legge ansvaret på den mest uskyldige part - Kvinnen, som mistenkes for å bli utnyttet av Irans myndigheter? Og - hvis det skulle være slik at hun blir brukt, er hun i så tilfelle klar over det selv? Følg med i neste episode av KUWTS.