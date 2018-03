Listhaugs infantile ansvarsfraskrivelse

«Et facebookinnlegg, som overhodet ikke hadde noe med 22. juli å gjøre, og som jeg har beklaget at ble lagt ut, har omgjort norsk politikk til en barnehage. Da mener jeg det er midt ansvar å opptre voksent.»



«– Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt, hvor hensikten til Jonas Gahr Støre tydeligvis har vært å kneble ytringsfriheten på et tema som er noe av det viktigste vi må diskutere for Norges fremtid.»

Kilder: Aftenposten og Nettavisen

Gjennom uttalelser som dette bekrefter Sylvi Listhaug hvorfor hun ikke fortjener folkets eller regjeringens tillit. Her viser Listhaug hvor lite hennes «uforbeholdne» unnskyldning var verdt.

Det fremstår som tydelig at avgangen er alt annet enn frivillig, og at mistillitsforslaget hovedsaklig ble fremmet fordi de andre partiene ikke opplevde at Listhaug så alvoret i konspirasjonsteoriene om AP som hun nører oppunder.

Grove beskyldninger mot Gahr Støre

Listhaug argumenterer for at konflikten bunner ut i en diskusjon det er viktig å ha - for Norges fremtid. Med dette mener hun et lovforslag som kan ramme et fåtall av personer, og som setter norske statsborgeres rettssikkerhet i fare. Dette mener Listhaug skal diskuteres ved å beskylde AP for landssvik.

Listhaug kommer også med beskyldninger om hva Jonas Gahr Støres hensikter har vært i denne saken. Det var da vitterlig ikke Gahr Støre som som fremmet mistillitsforslaget? Listhaug går langt i å hevde at Gahr Støre forsøker å hindre hennes ytringsfrihet. Frihet til å nøre oppunder spinnville konspirasjonsteorier som bunner i nynazisme, rasisme, fremmedfrykt og hat - og som fører til at en ledende opposisjonspolitiker i Norge må ha politibeskyttelse på grunn av drapstrusler.

Videre skriver Listhaug på Facebook at hun aldri kommer til å godta at debatten legges på Gahr Støres premisser. Hun fortsetter med at ytringsfrihet er en viktig norsk og vestlig verdi.

Ja, Listhaug er fri til å ytre seg, men ikke lenger som justisminister i Norge. Takk og lov.

Listhaug - du er henta!

I dagens pressekonferanse, og i ytringer forøvrig, fremstår Listhaug som infantil, bortskjemt og bitter. Jeg har aldri, hverken under utdanning eller i arbeidslivet, satt mine ben i en barnehage der voksenpersonene oppfører seg slik som Listhaug.

Nei, denne prosessen har på ingen måte vært en heksejakt. Norsk politikk er ikke omgjort til en barnehage. Dette er hvordan det ser ut når voksenpersoner banker på døra og ikke gir seg før du tar konsekvensene av dine handlinger. Dette er hvordan det ser ut når falske unnskyldninger gjennomskues og du blir stilt til ansvar.

Det kommer til et punkt der voksenpersonene må vise at man mener alvor, og at handlinger har konsekvenser - så om vi spille barnehage-kortet er det vel på tide så rope ut at Listhaug - du er henta!