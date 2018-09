Sjåvinistisk løk-humor

«Desken lurer på om du vil skrive noe om Løke.»

Denne meldingen dumpet altså inn fra Nettavisen i dag tidlig.

Så, vil jeg? Skrive noe om Løke? Svaret er både nei og ja. Nei fordi hva faen mer kan sies om dette patetiske mennesket som kaller seg en voksen mann? Joda, jeg syns det er litt spennende å spekulere i hvem som visste hva før, under og etter forrige helgs Skal vi danse. Nei fordi kan vi vær så snill tie dette, strengt tatt ubetydelige, mennesket ut av offentligheten?

Jeg er en av dem som la ekstra merke til hans dansepartners reaksjon, og jeg er en av dem som støtter argumentene om at dette er rett opp metoo-gata. Nei, ingen påstår at Løke har voldtatt sin dansepartner, men han har presset henne til å håndtere (..) hans nakne kropp - alt dette (etter sigende) mot hennes vilje.

En av de som som har kritisert Løke er skribent Guri Idsø Viken. Hun beskrev Skal vi danse-episoden som seksuell trakassering i beste familieunderholdningssendetid. Hun skriver blant annet at episoden er et godt eksempel på «den klassiske historien egentlig: Mann klarer ikke å prestere på det han skal, og forsøker heller å hevde seg ved å trøkke seksualiteten sin ned over huet på kvinnelige kollegaer i et slags krampeaktig forsøk på ikke å tape».

Hun skriver også at hun skulle ønske at vi, etter en lang og viktig #metoo-periode, var ferdig med den tida da det var kvinner som ble utsatt for trakassering, som fikk tilbudet om krisehjelp og sluttpakke.

Nå som resultatet ble at Løke ikke lenger får delta i hverken Skal vi danse, eller sjekkeprogrammet på TV2 han skulle delta i får Viken gjennomgå på Løkes Instagram-profil.

Løke selv anser dette som humor. En slags sjåvinistisk, Mannegruppa Ottar-humor, men fortsatt humor. I et ferskt intervju med Dagbladet sier Løke at mange misforstår hans satiriske garderobehumor på Instagram, og at det er det som gjør kontoen hans original. Det eneste som faktisk er humor her er at Løke selv tror han original, og at han bedriver satire. Vellykket satire er en skarp og tidvis intelligent humorform. Ingenting av det Løke lirer av seg er skarpt eller intelligent.

Det er dog fint å se at mange tar til motmæle, og kaller en spade for en spade. Eller en sjåvinistisk mobber for en sjåvinistisk mobber da, som det er i dette tilfellet.

Jeg synes det er betimelig å stille spørsmål ved hva Løke legger i begrepet humor? Å strippe? Presse seg, halvnaken, på folk som ikke vil ta på deg? Mobbe og henge ut meningsmotstandere på nett? Jeg bare lurer.

For alvorlig talt. Hva kan man egentlig vente seg av noen som syns Borat-drakt er stor humor, og som selv eier flere eksemplarer av dette 2006-harry-utdrikningslag-plagget?