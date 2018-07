Stakkars voldtektsmann

"A lawyer for convicted rapist Brock Turner attempted to overturn one of the former Stanford University swimmer’s assault convictions during an appellate court hearing in San Jose, California, on Tuesday. Attorney Eric Multhaup argued to three appellate court justices that his client only wanted “outercourse” ― sexual contact while fully clothed, he explained ― not intercourse."

Kilde: BBC

Outercourse?! Hva faen er outercourse? Er de helt dritings der over dammen? Hva i helvete skal til for at mennesker som Brock Turner faktisk tar konsekvensene av sine handlinger, tar lua i hånda, innrømmer feilen og jobber med å bli en bedre versjon av seg selv?

Brock Turner ble 18. januar 2015 tatt på fersken mens han seksuelt utnyttet en bevisstløs jente bak en søppelcontainer.

Skyldig

Turner ble i mars 2016 funnet skyldig, og dømt for overfall/overgrep med intensjon om å voldta en overstadig beruset kvinne (assault with intent to rape an intoxicated woman), seksuell penetrering av overstadig beruset person med et fremmedobjekt (sexually penetrating an intoxicated person with a foreign object), seksuell penetrering av en bevisstløs person med et fremmedobjekt (sexually penetrating an unconscious person with a foreign object). Å påberope seg "et forsøk på outercourse" etter at du er funnet skylding i å, uten samtykke, penetrere en bevisstløs person med fingrene dine (bevist via DNA-prøver) faller åpenbart på sin egen urimelighet, og vitner om at eldgammelt - og heldigvis utgått syn på hva seksuelt overgrep defineres som.

Dommeren (Aaron Persky) avsa en dom på stusslige 6 måneder - hvorav Turner kun sonet 3. Dommeren uttalte at "fengselsstraff kommer til å gjøre sterkt inntrykk på ham. Jeg tror ikke han kommer til å utgjøre fare for noen andre." Som begrunnelse ble det også gitt at Turner var en dyktig student og svømmer. På bakgrunn av den urettmessige milde dommen ble Persky møtt med kraftige reaksjoner og protester, og han ble den første dommeren siden 1977 som ble fratatt vervet sitt (av stemmegivere).

Bagatellisering av seksuelle overgrep og voldtekt

Dokumentaren The Hunting Ground på Netflix tar utgangspunkt i seksuelle overgrep på universitetene i USA viser flere eksempler der overgriper er atleter og sportsutøvere som skolen vil beskytte, delvis på grunn av overgriperens rykte og skolens eget rykte. Flere av skolene, mange av de er eliteskoler, ble avslørt på at de underrapporterte antall anmeldelser og varsler om seksuelle overgrep og trakassering.

Faren til Turner uttalte i forbindelse med domsavsigelsen at dommen var streng - det var jo bare snakk om 20 minutter med action, og at saken kom til å ødelegge for ham videre i livet.

Action. Eller voldtekt da, som det også heter. I 20 minutter lå Brock Turner oppå en bevisstløs kvinne. I 20 minutter presset han kroppen sin mot hennes ("Turner was pulled off her by passing graduate students who spot him thrusting himself into her unconscious body behind a dumpster" - kilde: HuffPost & BBC). I 20 minutter fingret han ("foreign object"= vist å være Turners fingre) den bevisstløse kroppen til en ikke-samtykkende kvinne. I 20 minutter misbrukte han, utnyttet han, forsynte og forgrep han seg - på en ung kvinne hvis eneste feil den kvelden var å drikke for mye.

Det er så trist med disse voldtektsforbryterne som får sine liv ødelagt altså. Jeg tenner et lys for alle som har bomma med sine forsøk på litt "outercourse".

20 minutter med action. Uskyldig, eller hva? Fy faen.