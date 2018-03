Søviknes må gå

Etter å ha blitt utsatt for det som hun beskriver som voldtekt oppsøkte «Thea» et annet partimedlem, en voksen tillitsmann, for bistand og støtte. Denne personen misbrukte en ung jente i en svært sårbar situasjon. Nå har «Thea» åpnet seg om livet i kjølvannet av «skandalen». Dette er en beskrivelse av alvorlige og sammensatte psykiske lidelser, rusmisbruk og et liv som raknet i sømmene.

Til Aftenposten sier Søviknes at det er trist å lese om de mange og sammensatte utfordringene jenta har hatt både i ungdomstiden og senere. Han sørger også for å påpeke at det kan det være mange og ulike årsaksforhold knyttet til hennes problemer i en periode på snart 20 år.

Jeg har kladdet dette innlegget så mange ganger at jeg mistet tellingen for ca. 9 innlegg siden. Hva kan jeg skrive, eller si, som ikke allerede er sagt? Hva er det egentlig å si - som ikke sier seg selv? Alt. Det er alt å si - gang på gang, til det bidrar til en endring. Til det som sies er sagt så mange ganger at det for alle som lytter er blitt en selvfølgelighet.

Søviknes.

Hvem er du? Viktigere - hvem tror du at du er? Eier du ikke stolthet? Ydmykhet? Medmenneskelighet? Empati? Hvem er du, som står steil i ryggen mens et annet menneske knekker. Som er mer opptatt av å skylde på «sammensatte årsaker» enn å innse ringvirkningene av dine handlinger? Konsekvensene av hvordan du har misbrukt din makt - både den aktuelle natten, og i tiden som fulgte.

Hvordan våger du å bli «trist» av å lese om de menneskelige konsekvensene av dine handlinger, når du samtidig skyver ansvaret fra deg? Mens du har vært ordfører og minister, med partiledelsen i ryggen - har et annet menneske kjempet for å i det hele tatt holde seg i live.

Eier du ikke skam i livet? Jeg kan love deg at vi er mange som skammer oss takket være deg.

Skammer oss over å ikke ha ropt høyere - tidligere. Jeg kan love deg at vi ikke kommer til å holde kjeft lenger - aldri skal vi holde kjeft igjen. Aldri skal vi stå på sidelinjen mens menn som deg misbruker sin makt, etterfulgt av løgner og ansvarsfraskrivelse.

Denne saken handler i bunn og grunn om to personer. Den ene sitter ved makten i en ministerpost. Den andre har gått, og går fortsatt, gjennom et helvete. I tillegg til disse to handler saken om et parti som er mer opptatt av å beskytte sine maktpersoner enn å ivareta ofre for overgrep. Det handler om et parti og en partiledelse som er så gjennomsyret av løgn og ansvarsfraskrivelse at det er en skandale at disse fortsatt sitter i regjering.

Det er nok nå.

Søviknes. Om du har en eneste selvkritisk, medmenneskelig og rettferdig celle i kroppen - det er nok nå. Vi er ferdig med deg. Du er ferdig. Ta din hatt og gå.

