Tyven, tyven skal du hete

Den kriminelle arven lever (i Frp)

Mazyar Keshvari har levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner. Han innrømmer å ha fått utbetalt titusener av kroner han ikke hadde krav på.

Med både Sandberg og Ellingsen ute er det nå plass til Keshvari på Regjeringens skurkebenk. Der vil han få selskap av blant andre Ulf Leirstein og Kristian Tonning Riise.

Kanskje er det på tide at FrP får sin egen benk?

I 2011 skrev Dagsavisen at minst 28 personer med verv i politiske partier hadde brutt loven de siste seks årene, og at nær halvparten av disse var fra FrP. På listen finnes lovbrudd som råkjøring med å bli fratatt førerkortet som konsekvens (Ellingsen og Sandberg), brudd på sexkjøpsloven (Hoksrud), seksuell omgang med en 15 år gammel gutt (Birkedal - dømt i Gulating lagmannsrett, frikjent i Stavanger tingrett), uanstendig adferd mot ni gutter (Birkedal), hvitvasking og grovt heleri (Holstad).

Mazyar Keshvari handlinger er alvorlige, og kanskje også kriminelle. Det er vel heller ikke nødvendig å poengtere det komiske i at Keshvari sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen sammen ingen ringere enn Ulf Leirstein.

Keshvari har tidligere tatt til orde for en svært streng behandling av kriminelle. Gjentatte ganger ser vi at det gjerne er FrP som kommer med de hardeste argumentene når noen (som ikke er født i Norge) blir tatt i å bedra staten.

Straffene som foreslås hardnes gjerne etter om bedrageren er norsk eller innvandrer, næringslivstopp eller en som mottar stønader fra NAV.

Saken bør utvilsomt anmeldes og etterforskes, og en del av meg håper at Keshvari blir behandlet like strengt som Frp og Keshvari ville oppfordret til om det var noen andre enn en av deres egne som var tatt for en sak som dette. I tråd med mine grunnleggende verdier og med min skadefryd satt til side, håper jeg endog at Keshvari vil bli behandlet redelig og rettferdig.

Med det sagt. Hos NRK Debatt 19.01.2017 uttalte Keshvari at loven må gjelde for alle, uansett om en er hedersmenn eller kriminelle. Nå gjenstår det å se om loven faktisk gjelder for alle, hedersmenn eller kriminelle (politikere).