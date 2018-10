Hvert femte minutt dør ei jente som følge av vold.

En av fire jenter blir gift som barn.

71 % av ofrene for menneskehandel er jenter.

63 millioner jenter har blitt ofre for kjønnslemlestelse.

130 millioner jenter står utenfor skolen.

Jenter løper dobbelt så stor risiko for å bli HIV-smittet.

Hvert år i utviklingsland føder mer enn 30 millioner kvinner og jenter utenfor sykehus, og det utføres 25 millioner utrygge aborter. Minst 22 800 kvinner dør hvert år som følge av utrygge aborter.

11 oktober er Den internasjonale jentedagen.

Den internasjonale jentedagen skal bidra til å rette søkelyset mot de utfordringene jenter møter, som forhindrer dem i å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter som beskyttelse, skolegang og mulighet til å bryte ut av fattigdom (kilde: FN.no).

Feminismen er, skal og må være grenseløs. Vi skal kjempe på hjemmebane, bortebane og hjemme for de der borte - i en by, et land og et samfunn vi selv ikke kan relatere oss til.

Vi kan aldri slutte å kjempe så lenge jentes globale posisjon er slik den er i dag. Diskriminering av jenter og kvinner er og forblir et alvorlig brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Vi må jobbe for å stoppe all vold mot jenter og kvinner, stoppe barnebryllup og -ekteskap, mot at voldtekt brukes som våpen i krigs- og konfliktområder, for å bedre kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, sikre flere jenter skolegang med mer. Så mye, mye mer.

Er du med?

For min del feires dagen på Håndslag i Oslo, der Plan og Costume deler ut Jenteprisen 2018. Også i år er SnapKollektivet blant de nominerte til prisen. Jenteprisen deles ut hvert år, til en person, organisasjon eller bedrift i Norge som har gjort en ekstra innsats for å stoppe vold, overgrep og diskriminering av jenter – enten i Norge eller ute i verden.

Kilder: Fokus, Plan og FN)