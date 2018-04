Western-roboter, kvinne-vennskap og sexlaver.

Jeg ble fanget i en samtale på bussen fredag, der en av setningene som ble ytret var "det er for mange bra serier nå!"

For mange? Jeg vet ikke. Men mange? Så absolutt. Jeg har innledet et avhengighetsforhold til HBO og Netflix, jeg opprøres og beveges av Heimebane på NRK og jeg mesker meg i at Grey's Anatomy fortsette å lage sesong etter sesong.

Denne uken var jeg så heldig å få delta på førpremiere på Westworld sesong 2, og med våren kommer flere av mine absolutte favoritter med nye sesonger. For meg er det særlig HBO som fremstår som serie-vinner for tiden. Listen over favoritter er lang, og på bestilling fra dere vil jeg dele disse i flere innlegg fremover.

Mine topp 3 favoritt akkurat nå

Westworld

Premiere sesong 2: 23. april 2018

Westworld er utviklet av Jonathan Nolan og Lisa Joy, og er basert på filmen Westworld (1973).

Se for deg at du kan reise til et avlukke, et hjørne av verden, der alle dine fantasier kan oppfylles, moral, etikk og ansvar fordufter og alt er lov. Alt.

Hvem ville du vært i en slik setting? Hva ville du gjort? Hva er DINE fantasier? Ville du ridd rundt på en hest og skutt på tinnbokser? Ligget med strippere? Drept kvinner og barn? Banket opp sheriffer og vunnet i poker?

Velkommen til Westworld, der vertene (robotene) fremstår så menneskelige at det er umulig å se forskjell. Alt. Er. Lov. Så lenge du kan betale, så klart.

Sesong 1 av serien ble en massiv suksess, sesongen ble avsluttet med et smell og med en mengde cliffhangers. Forventningene til sesong 2 er skyhøye, og det gleder meg å si at alt tyder på at forventningene vil innfris. Sesong 2 kommer med nye storylines, verter som er i stadig utvikling, overraskelser, kjærlighet, hat, hevn - og ikke minst bakgrunnshistorie.

Jeg kan ikke vente med å se hva som venter, og hvem som står på to bein til slutt. Jeg gleder meg til å se mer av Maeve, Dolores, Teddy, Clementine - og ikke minst Armistice (som spilles av norske Ingrid Bolsø Berdal). For ikke å glemme Man in Black.

Og hey. Med fare for å spoile: en av de mest omtalte fan-teoriene? Du får svar på om denne stemmer eller ikke allerede i første episode!

La deg sjokkere, blende bli begeistret - og husk! Pass på å få alt ut av din Westworld experience.

Handmaid's Tale

Premiere sesong 2: 26. april 2018

Denne serien ble et stort høydepunkt for meg i 2017.

Serien er basert på boken med samme navn (Margaret Atwood, 1985), og hovedrollen spilles av den evig kule Elisabeth Moss (best kjent fra Mad Men).

Kort fortalt er serien satt til nær fremtid, der vi treffer innbyggere i et totalitært, kristenfundamentalistisk samfunn (Gilead). Samfunnet ledes av maktsyke menn, og kvinner er totalt underlegne. I serien står verden overfor store befolkningsproblemer, og infertiliteten råder. Dette resulterer i at de kvinnene som er fertile holdes fanget, og fungerer som såkalte Handmaid's. Deres oppgave er å fungere som sexslaver, jobbe i huset og å føde barn.

Serien er rå, brutal og blodig ubehagelig. Det som kanskje er mest ubehagelig er at den er fiksjon, men samtidig så er den sannheten den viser oss ikke langt ifra utfordringer vi ser i enkelte deler av verden i dag. Undertrykkelse, slavedrift, overklasse, religiøst begrunnet misbruk av makt med mer.

Jeg sier bare: se den. La den krype under huden din. Kanskje ikke alene, men se den.

THE HANDMAID'S TALE: Elisabeth Moss som Offred.

Big Little Lies

Premiere sesong 2: dato ikke offentliggjort

Serieskaper er David E. Kelley (Boston Public, Boston Legal, Ally McBeal).

I Big Little Lies møter vi Madeline Martha Mackenzie (Reese Witherspoon), Celeste Wright (Nicole Kidman), Jane Chapman (Shailene Woodley), Bonnie Carlson (Zoë Kravitz), Renata Klein (Laura Dern). Serien ble i 2017 lansert som en miniserie basert på boken med sammen navn (Liane Moriarty). Alle er mødre, og alle har hemmeligheter.

Serien starter med et dødsfall. Vi får ikke vite hvem som er død, eller hva som har skjedd, men dødsfallet henger over hver episode som en mørk skygge. Og mørk, det er Big Little Lies så absolutt. Den berører temaer som vold i nære relasjoner, traumer, voldtekt og ikke minst vennskap - noen ganger fra kanter du på forhånd ikke forutså.

Handlingen bygges rundt konflikter mellom mødrene, med utspill i hendelser mellom barna deres på skolen. Parallellt skapes bakteppet for serien via glimt fra forhørsrom, der vi sakte får innblikk i etterforskingen av dødsfallet.

Ikke la deg lure på Madelines Lovlig Blond-smil, eller Celestes hete sexliv. Ikke la deg blende av sjarmen til Perry (Alexander Skarsgård), den sterke business-kvinnen Renata eller frykten til Jane. Disse kvinnene har flere lag enn du aner, og det er bare å la deg rive med i denne krypende, ubehagelige og mørke drama-spenningserien.