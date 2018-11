Ridge eller Roagna i morgen?

De kan jo faktisk ikke sammenlignes, det eneste de har til felles er forbokstaven. Dette slippet så "bare" 1.294 nye viner fordelt på basis, test, parti, spesial- og bestillingsutvalget. Det er ikke alltid man får til å gå på alle smakingene selvom man gjerne vil. Denne gangen fikk jeg bare med meg en liten del av smakingene da jeg var på reise i Japan! (mer om det senere).

Men polets pressesmaking fikk jeg med meg så her er et utvalg av de nye hyllevarene som falt i smak hos denne ganen.

Da gode musserende glimret med sitt fravær denne gangen går vi rett på hvitvin fra Jura.

5971201 (basis)

Rijckaert Côtes du Jura Chardonnay 2016, Jura, Frankrike, kr. 234,90

Noe voks på nesen med hint av gule epler. Rik og fyldig på smak med toner av bakte gule epler, sødmefull sitrus, blomster og voks. Strålende følge til retter av svin og fjærkre. Eller til fet fisk.





10432901 (parti)

Cotes de Jura Chardonnay Messagelins 2016, Jura, Frankrike, kr. 240,-

Delikat og fruktige florale toner på duft. Saftig med lett syrlig frukt i munnen av grønne epler, hint av smør og voks. Lang og rik ettersmak, fin matvin eller til ostefatet.





10446301 (basis)

Ligier Chardonnay Arbois 2016, Jura, Frankrike, kr. 289,90

Noe floral nese med ferske frukttoner. God smak av gule epler, mandler og streif av smør, med innslag av blomster og voks i finish. Passer til fet fisk, kylling og harde oster.

Denne gangen var det fokus på hvitvin fra Rioja, kanskje ikke noe man smaker så ofte, men absolutt bør gjøre mer av. Det snakkes mye om at Rioja-viner fremdeles er noen av de beste kjøpene, de hvite vinene koster litt, men her er det topp notch som det kun finnes begrenset antall flasker av.

10487301 (parti)

Lopez de Haro Gran Reserva 2012, Rioja, Spania, kr. 263,40

Intens aroma av blomster og gul tropisk frukt. Saftig og smaksrik i munnen med innslag av fat, epler, sødmefull sitrus og gule blomster. Lett søtsyrlig finish, bruk til fet fisk, paella eller kalkun.





10338501 (parti)

Rodiles Blanco de Viura Reserva 2013, Rioja, Spania, kr 338,40

Floral med intense toner av mango og melon. Følger godt opp i munnen med mye gul tropisk frukt og konsentrerte fruktsmaker. Voks og nøtter i finish. Usikker på om den er litt for mye.





8059101 (parti)

Viña Tondonia Reserva 2004, Rioja, Spania, kr. 349,90

Aroma av kandiserte aprikoser og appelsinskall. Konsentrert smak i munnen av lett syrlige epler, noe sitrus og mye aprikos og mango. Blomster, nøtter og voks, noe fatpreg. Egner seg til rike matretter av fjærkre og svin.

Over til rødt!

The underdogs of Piemonte kaller polet dem. Druene Vespolina og Pelaverga er ikke så godt kjent og det lages forholdsvis lite vin basert på disse to druene. MEN, det som lages er riktig spennende. Pelaverga har lenge vært en favoritt hos undertegnede og at det nå faktisk finnes hele 3 viner tilgjengelig i Norge er ikke verst med tanke på at det kun finnes to små håndfuller med vinhus som produserer vin på denne druen. Vinene egner seg godt som følge til hvit fisk (tenk skreisesong), lyst kjøtt eller bare til kos. Også Vespolina er en morsom drue med et snertent preg. Perfekt på mandager når du egentlig burde vært på trening for å få av all sjokoladen du har spist i helgen, også gir du f… og åpner en flaske Vespolina i stedet ;) I likhet med Pelaverga har Vespolina også mye spice og pepperpreg som gjør den saftig og fresh, dog med noe mer tanniner. Fint følge til lyst kjøtt og hverdagsmat, hyggelige på pris er de også.

10466901 (parti)

Bel Colle Verduno Pelaverga 2017, Piemonte, Italia, kr. 218,90

Noe søte mørke bær på nesen. Spicy smak i munnen med noe tørre tanniner og ferske frukttoner av kirsebær og krekling. Delikat med lang finish og lett krydret avslutning.





1669501 (basis)

Terre del Barolo Verduno Pelaverga 2017, Piemonte, Italia, kr. 219,90

Aromatisk nese med toner av røde bær og blomster. Rik smak av krekling og kirsebær med krydrede undertoner og en lang spicy finish.





3665101 (basis)

Ioppa Colline Novaresi Vespolina Coda Rossa 2016, Piemonte, Italia, kr. 150,-

Noe peppertoner på duft med blomster og røde bær. Saftig i munnen med et godt preg av hvitpepper, faste tanniner og mineralsk, tørr finish. Lettere kjøttretter.





10279801 (parti)

Brigatti Maria Colline Novaresi Vespolina 2017, Piemonte, Italia, kr. 174,90

Friske spicy toner på duft. Følger godt opp i munnen med et fast tanninbitt og smak av pepper med en god dose fersk frukt av kirsebær og bjørnebær. Lang fresh ettersmak, nyt med venner og/eller med en liten kalv (snitzel, filet, medaljong…)

De andre piemontereserne som mange venter på med spenning er selvsagt Barbarescoene… Her er både 13, 14 og 15 representert fra ulike produsenter. Kalv er min favoritt til nebbiolo-baserte viner, men anything med sopp egentlig, eller deilig risotto eller pasta.

1058301 (basis)

Giordano Barbaresco 2014, Piemonte, Italia, kr. 304,50

Aroma av røde bær og blomster. Sødmefull frukt i munnen med smak av jordbær, hint av tjære, noe høstløv og roser. Delikat og lang ettersmak med faste tanniner. Flott utvikling i løpet av året (smakte den i februar også og da var den veldig tight).





10156101(parti)

Guiseppe Cortese Barbaresco Rabajá 2015, Piemonte, Italia, kr. 459,50

Delikate florale aromaer på duft. Følger godt opp i munnen med toner av roser, jordbær, noe jordlig, tørre faste tanniner og sødmefull frukt i finish. Fremdeles ungt, men med nok luft og rett mat (les: fløte, smør og trøfler) svinger det av dette.





10440201 (parti)

Roagna Barbaresco 2013, Piemonte, Italia, kr. 540,40

Aromatisk nese med bær og blomster. Søt, ren frukt i munnen med toner av blomster og jordbær. Tørr finish med hint av sopp og høstløv, lang utgang av ferske og noe lett tørkede bær.

Også de røde Rioja-vinenefikk oppmerksomhet denne gangen, begge to i magnum og med mer enn 10 år på baken. Dette er lammevin nr 1 selv om de fleste andre kjøttretter også passer godt til vinen.

7912605 (parti)

Conde Valdemar Reserva 2004 Magnum, Rioja, Spania, kr 399,90

Sødmefull frukt på nesen med et streif av vanilje. Saftig smak av jordbær, plomme og bjørnebær. Noe krydder i finish med et lett fast tanninbitt og lang ettersmak.





2176605 (basis)

Lopez de Heredia Viña Tondonia Reserva 2005 Magnum, Rioja, Spania, kr. 629,90

Søte røde bær og frukter med noe vanilje. Bløt frukt i munnen med smak av jordbær, nype og bjørnbær. Søtsyrlig finish med krydder og treverk, avslepne tanniner.

Et par smaksrike Bordeauxeri den betalbare klassen får også være med. Her er det bare å ta frem biffen, lammet eller andefileeten. Husk å snitte skinnet på anda og stek med skinnflaten ned for ekstra sprø topping.

866801 (parti)

Ch. Moulin Riche 2012, Bordeaux, Frankrike, kr. 359,90

Aroma av sedertre og vanilje samt mørke bær. Følger opp i munnen med krydret smak av julekrydder, plommer, solbær og bjørnebær. Faste tanniner i avslutningen.

10421401(parti)

La dame de Montrose 2012, Bordeaux, Frankrike, kr. 389,90

Klassisk Bordeaux-nese med mørke bær og frukter, krydder og treverk. Følger godt opp i munnen med smaker av solbær og plommer, kanel og allehånde, tørr lang finish med noe tobakk.

Til de eksotiske rettenepasser det med halvtørre hvitviner.

10346001 (basis)

Schmitges Riesling Kabinett vom roten Schiefer 2017, Mosel, Tyskland, kr. 199,-

Halvtørr vin med duft av eksotisk gul frukt. Sødmefull tropisk gul frukt på smak av mango, melon og litchi. Florale toner, streif av honning og syrefrisk avslutning. Deilig til asiatisk og spicy mat.





Dessertvinene må ei glemmes, det gjøres altfor ofte.

8058102 (parti)

Lions de Suduiraut 2013, Bordeaux, Frankrike, kr. 159,- (halvflaske)

Konsentrert aroma av tørkede og kandiserte frukter. Smaker av honning, tørkede aprikoser og litchi i lake. Delikat og lang ettersmak med flott sødme. Nydelig til krembaserte desserter eller blåmuggost. Hyggelig pris.

10489202 (basis)

Nik Weis St. Urbans-Hof Bockstein Auslese Gold Capsule 2014, Mosel, Tyskland, kr. 249,- (halvflaske)

Delikat aroma av blomster og søt sitrus. Frisk smak av eksotiske frukter, honning, mandariner og lett syrlig finish. Lang god ettersmak. En dessert i seg selv, men fungerer også til pavlova med gule frukter, panna cotta eller annet søtt og kremet.

Litt “sterke” søtsakerhelt til slutt. Madeira koster litt, men dette er ultimat julekos. OG, det beste med Madeira er at om du ikke drikker opp hele flaske vil den holde seg i det uendelige selv etter at den er åpnet. Det er bare å sette seg i sofaen med nøtteknekker’n og et lite glass madeira etter middagen når julemåneden ringes inn. Pure pleasure!

7963801 (parti)

Pereira d’Oliveira Malvazia 1996, Madeira, Portugal, kr. 699,90

Aroma av vanilje, knekk og karamell. Syrlig frukt og sitrus med sødmefulle smaker av toffee og karamell og tørkede frukter.

10486601 (parti)

H & H Single Harvest Boal 1997, Madeira, Portugal, kr. 950,-

Dufter av vanilje og tørkede frukter. Frisk smak av sitrus, fiken og dadler. Noe nøtter og karamell i finish.





10340701 (parti)

Justino's Madeira Malvasia Colheita 1997, Madeira, Portugal, kr. 395,40

Duft av karamell og nøtter. Syrlig på smak med toner av kandisert appelsinskall, fiken, dadler, sitrus og knekk.