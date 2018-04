Velkommen til ny plattform!

Velkommen til mitt nye blogg-hjem. Tanken bak bloggen er fremdeles den samme, å dele både vin- og matanbefalinger med dere i tillegg til å gi dere et innblikk i mine reiser rundt i vinverden og andre steder.

Påsken er en saga blott og etter jeg vet ikke hvor mange dusin flotte hvite og blå påskebilder jeg har sett i sosiale medier så må det jo ha vært den ultimate påsken i år. Bare se på disse bildene:

Alt dette er vel og bra og jeg håper at jeg kanskje kan ta del i det norske påskefjellet og all moroa der neste år. Men i år har det vært om å gjøre å ikke fryse ihjel etter tidenes leeeengste vinter så jeg satte kursen mot varmere strøk trodde jeg :)

Studietur til Jerez de la Frontera syd i Spania for å lære mer om sherry var målet. I tillegg til å tine da selvsagt. En god venninne fra bransjen, Heidi Iren Hansen, og jeg booket fly, hotell og leiebil og ankom et altfor kaldt Spania. Det burde jo være varmt der nede nå?? Denne vinteren er merkelig altså, over hele Europa. Men vi var uansett ved godt mot og besøkte flere spennende sherryprodusenter. I tillegg fikk vi oppleve de katolske påskeprosesjonene, et imponerende syn.

Lagring av sherry hos Williams & Humbert

Laustau lager også veldig spennende vermut, både rød og hvit.

Jan Pettersen hos Rey Fernando de Castillo serverer sine ekstra gammel både sherry og brandy.

Katolske påskeprosesjoner ser man hver kveld i Jeres de la Frontere i påskeuka.

ANNONSE

Etter noen dager i "sherryland" satte vi kursen mot Malaga, eller nærmere bestemt den bittelille byen Casarabonela, ca. 30 minutter nordvest for den "norske hovedstaden" i Spania. Målet var La Urraca, en nydelig eiendom med et flott herskapshus som daterer tilbake til 1490, hvor det norske paret Eivind og Kjersti har ofret blod, svette og tårer i ikke bare måneder, men år på å sette i stand huset til å kunne huse intet mindre enn 18 gjester fordelt på 9 rom. De tilbyr en autentisk andalusisk opplevelse både i mat- og vinveien.



Tanken er at jeg i fremtiden skal ned hit og guide gjester inn i den spanske vinverden mens vertskapet står for maten. Og for å si det slik, maten vi fikk servert var intet mindre en nyyydelig og gode viner ble testet til, både cava, hvitt, rødt og rosé.

Ta en titt på bildene fra La Urraca, det er akkurat så vakkert som bildene tilsier og gjestfriheten Eivind, Kjersti og deres to hunder Kapi og Jazz utviser er helt unik.

1 av de 9 soverommene. Alt er delikat innredet med inspirasjon fra Marokko og mye flott kunst. Ingen rom er like.

Storstuen har plass til mange og er lyst og trivelig.

Eivinds paella er den desidert beste jeg har smakt!

Eivind og Kjersti er glad i hester og håper i fremtiden å kunne tilby ridning for gjestene.

Det går fint an å slappe av i skyggen ved bassenget også om det skulle bli for hett.

Alt som dyrkes på eiendommen er økologisk.

Kapi og Jazz er å finne i helene på matmor døgnet rundt.



Følg også med for senere i dag publiseres smaksnotater fra Vinmonopolets spesialslipp med tema Riesling!



#påskeferie #jerez #sherry #laurraca #spania