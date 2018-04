Mener NRK at jenter uten hijab ikke er muslimske nok?

Jeg har kanskje vært blant de få som støttet valget NRK tok om å ansette Faten som programleder, både til «Faten tar valget» og «Faten tar praten». Etter mitt syn og min oppfattelse, en voksen jente som selv har valgt å gå med hijab.

Etter praten jeg hadde med Faten ble jeg enda mer overbevist og sikker på at mitt syn var riktig. For henne var dette et fritt valg og det handlet ikke om religion, men det var en del av hennes identitet og hverdagsrutine, på samme måte som å ta på seg klokke og ringer.

Hun fortalte at hun var akkurat like troende med og uten hijab og så ikke på muslimer uten hijab som mindre troende eller dårligere muslimer enn det hun selv er.

NRK, med en så opplyst og klar jente blant sine ansatte, burde tatt en prat med Faten slik at hun kunne forklart ledelsen at hijab er ikke det som definerer en muslim.

Faten viste også stor solidaritet overfor andre jenter som ble tvangstildekt og erkjente at selv om det for henne ikke handlet om tvang og sosial kontroll, så var og er dette fenomenet et stort problem. Og hijab blir brukt som et virkemiddel. Men hun sa også ganske klart at denne ukulturen ville hun være med å kjempe skulder mot skulder med andre, uavhengig av hennes hijabbruk.

Jeg støttet valget til NRK for jeg mente at med dette viste NRK mangfoldet som finnes blant muslimer. Jeg støttet valget for jeg mente NRK hadde valgt ei jente som representerte selvbestemmelsesretten og jeg stolte på at NRK i neste vending ville vise den andre siden av mangfoldet blant muslimer. Nemlig de som ikke nødvendigvis trenger å bruke hijab for å flagge sin tro. Eller ved å ta definisjonsmakten og kategorisere noen som mer muslimer enn andre og ved dette lage et stort gap mellom troende på bakgrunn av et hodeplagg.

I en utlysning har NRKs barnekanal NRK Super søkt etter skuespiller til en ny dramaseie. Serien handler om å være sjuendeklassing i Oslo og skal belyse tema som vennskap, mobbing, forelskelse og utestengelse. Til en av hovedrollene søker kanalen etter en jente med muslimsk bakgrunn som «praktiserer dette ved bruk av hijab».

Da er vi ved kjernen av problemet. NRK, med en så opplyst og klar jente blant sine ansatte, burde tatt en prat med Faten slik at hun kunne forklart ledelsen at hijab er ikke det som definerer en muslim. På lik linje som at et kors ikke er det som definerer en kristen.

Hvis tanken bak programmet er å vise hvordan ungdom opplever forelskelse, mobbing, utestengelse og vennskap trenger man ikke å være en forsker eller kjernefysiker for å forstå at forelskelse, mobbing, utestengelse og vennskap oppleves helt likt uavhengig av tro, klesplagg, etnisitet og bakgrunn.

Så da ender jeg opp med å stille spørsmålet: hva er dette særlige behovet NRK har for å skape et skille mellom muslimske og ikke-muslimske barn? Er vi kommet der at det nye er «islam selger» i stedet for «sex selger»?

NRK, her bommer dere kraftig og polariserer en debatt som allerede er nok polarisert, dere bruker noens tro for å skape tv på bekostning av de samme menneskene som ønsker å ha troen sin i fred.

I tillegg, så må jeg også opplyse NRK, hvis det har gått dem hus forbi: som en statsfinansiert kanal, bør ikke NRK motarbeide et av regjeringens store satsingsgområder. Nemlig «Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)». NRK her oppfordrer dere til barnehijab, da skuespilleren dere spør etter er i aldersgruppen 12-13 år.

Jeg personlig kjenner flere muslimer som definerer seg som troende og praktiserende muslimer som ikke bruker hijab. Jeg nevner bare Linn Nikkerud til Linda Noor, her får dere et lite innblikk i mangfoldet blant muslimer.

Jeg venter fortsatt på at NRK skal vie beste sendetid til de virkelige utfordringene minoritetene støter på i hverdagen. Først da kan dere bli sett på som seriøse samfunnsaktører i minoritetsdebatten.

Dana Æ. Manouchehri

Generalsekretær LIM

Likestilling, integrering og mangfold.