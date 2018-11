Nei fremmede makter har ikke flyttet inn, men Per du har gått til sengs med fienden

Per Sandberg seiler frem i media som «Iran-ekspert» og blir brukt til å kommentere forretningsforhold mellom Iran og blant annet Norge etter arrestasjonen av den norsk-iranske mannen i Danmark. Det i seg selv velger jeg ikke å kommentere, men jeg velger å trekke en konklusjon med et snev av et ønske og håp i det.

Slik jeg ser det har Per Sandberg nå mer innsikt i mitt hjemland enn den gjennomsnittlige nordmann. Han har anledning til å reise dit, snakke med høytstående menn i viktige posisjoner som har påvirkningskraft gjennom sine stillinger.

Han deler mat og er i hyggelige lag med folk som står presteskapet nært og som kan gjøre en forskjell i et land Per nå har falt pladask for.

Han er også i lag med ei flott og vakker iransk kvinne som har fått en av de mest innvandrerskeptiske politikerne i Norge til å mykne opp og snakke varmt om et land og styresett som er på topp når det gjelder brudd på menneskerettighet i verden. Det i seg selv er stort av henne og jeg fordømmer alle personangrep rettet mot Bahareh Letnes. Hun er en kvinne som antageligvis følger sitt hjerte og det er en rett vi har i Norge. Men jeg stiller meg undrende til at hun stemmer på et presteskap som fratar den samme retten hun benytter i Norge, fra kvinner i Iran.

Med dine hyppige reiser i fortiden og med de planlagte reisene i fremtiden til Iran Per, så har du sett fordervelsen på nært hold og kommer til å se mer av det i fremtiden. Det MÅ nødvendigvis vekke det engasjementet, som i utgangspunktet førte deg i politisk retning og din karriere i Norge, ønsket om et bedre samfunn.

Du er vokst opp i et land der frihet, demokrati, likestilling og ytringsfrihet er blitt en selvfølge Et land der din store kjærlighet har fått lov til å bli den kvinnen hun selv ønsket å bli. Velge den mannen hun selv ønsket å være med og ellers bestemme sin egen fremtid. En kjærlighet som jeg forøvrig heier på. Det samme landet som jeg har vokst opp i som har gitt meg muligheten til å gå uten tvangstildekning, skrive i aviser om politikk, brudd på menneskerettigheter, islam, menn og ellers det jeg har lyst til å mene noe om, uten å bli straffeforfulgt.

Kjære Per Sandberg, jeg har engasjert meg i ditt og mitt land gjennom politikk siden jeg var 16 år, og jeg har ikke gitt meg ennå. Jeg sloss for at mine og dine rettigheter ikke skal bli innskrenket på bakgrunn av religiøse og kulturelle krav og trusler. Jeg sloss daglig for at kvinner som meg og Bahareh skal kunne nyte de samme godene som vi gjør.

Men Per, mitt hjerte blør for kvinnen i Iran. De kvinnen du møter i gatene som passerer deg som mørke skikkelser, de kvinnene som frykter for sitt liv daglig, som må innrette seg etter regler som burde dødd ut med svartedauen. De kvinnene som, når faren blir for stor, ender opp med å flykte til mitt og ditt kjære land, Norge.

Det mest smertefulle er at det er så lite jeg kan gjør for disse individene i Iran, da min påvirkningskraft er begrenset til mine ytringer.

Jeg har et forslag: som den målrettede politikeren du var og er her hjemme, syntes jeg du skal utføre dine politiske ferdigheter i Iran. Du har nå en posisjon som etter mitt syn gir deg mer makt enn du noen gang har hatt i politisk sammenheng, i hvert fall på internasjonalt nivå.

Bruk den makten. Jeg gir deg et løfte om å engasjere meg enda mer i politikken og sørge for at Norge forblir det landet som dine forfedre bygget opp, hvis du gir meg et løfte om at du kommer til å kjempe for at Iran i fremtiden blir det landet mine forfedre gikk i graven for.

Per Sandberg, det har ikke flyttet fremmede makter inn, men det er du som har gått til sengs med fienden. Og nei jeg snakker ikke om Bahareh Letnes, jeg snakker om staten Iran.