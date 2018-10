Eksplosjonsartet vekst i e-varebiler

Nå kommer tilbudet fra de store bilprodusentene. Hele varebilmarkedet endrer seg. Gunstige eierkostnader er bare en av mange grunner.

I sterk kontrast til en stadig mer elektrifisert personbilpark er salget av el-varebiler kort og godt forsvinnende lite. Det er tilbudet det så langt har skortet på. I praksis har det bestått av den Peugeot Partner, søsterbilen Citroën Berlingo, Renault Kangoo, alle tre relativt små, eller den litt større Nissan e-NV200. Særlig store er ingen av dem.

I år og neste år kommer større varebiler fra Mercedes, Renault og Volkswagen. eVito fra Mercedes håper vi å se ganske snart. Det samme med den enda større e-Crafter fra Volkswagen, og litt senere Renault Master og Mercedes eSprinter.

Sug i markedet

Kundene våre spør etter el-varebiler. De vil ha dem. Slik vi ser det har elektriske varebiler flere fordeler fremfor de med forbrenningsmotor (bensin/diesel):

Miljøvennlige : Disse bilene vil typisk gå i bytrafkk hele dagen så dette er et super-viktig poeng. Vi vil også kunne oppleve at det kun er el-varebiler som får lov til å kjøre inn i bykjernene.



: Disse bilene vil typisk gå i bytrafkk hele dagen så dette er et super-viktig poeng. Vi vil også kunne oppleve at det kun er el-varebiler som får lov til å kjøre inn i bykjernene. Drifts- og eiekostnadene : Som de biløkonomene vi er regner vi på dette hele tiden. Typisk er e-varebiler vesentlig billigere i drift enn en tilsvarende varebil med forbrenningsmotor. Ikke bare er strøm billigere enn flytende drivstoff, men vedlikeholdskostnadene er også lavere.



: Som de biløkonomene vi er regner vi på dette hele tiden. Typisk er e-varebiler vesentlig billigere i drift enn en tilsvarende varebil med forbrenningsmotor. Ikke bare er strøm billigere enn flytende drivstoff, men vedlikeholdskostnadene er også lavere. Avgiftsfritt : Som på personbiler er det ingen moms eller andre avgifter å tenke på. Mindre avgifter i utgangspunktet på fossilvariantene gjør forskjellen til el-varebiler mindre, men likevel absolutt verdt å ta med seg.



: Som på personbiler er det ingen moms eller andre avgifter å tenke på. Mindre avgifter i utgangspunktet på fossilvariantene gjør forskjellen til el-varebiler mindre, men likevel absolutt verdt å ta med seg. Bom og parkering : For en bil som kjører rundt i og inn og ut av byen hele dagen er det gull verdt at både bompenger og offentlig parkering har den hyggelige prisen av 0 kroner.



: For en bil som kjører rundt i og inn og ut av byen hele dagen er det gull verdt at både bompenger og offentlig parkering har den hyggelige prisen av 0 kroner. Stille : Bymiljøet blir mye stillere for sjåføren og alle andre. Bra for arbeidsmiljøet også.



: Bymiljøet blir mye stillere for sjåføren og alle andre. Bra for arbeidsmiljøet også. Bekvemmelighet : Elektriske varebiler er typisk mer bekvemme og dravillige å kjøre, du slipper clutching og giring, og én pedal kan fungere både som gass og brems, såkalt e-pedal.



: Elektriske varebiler er typisk mer bekvemme og dravillige å kjøre, du slipper clutching og giring, og én pedal kan fungere både som gass og brems, såkalt e-pedal. Omdømme: Det kan være bra for bedriftens omdømme at den kjører elektrisk. I LeasePlan har vi bestemt at alle våre firmabiler skal være helelektriske innen utgangen av 2021.





Noe å tenke på



Før du fullstendig omfavner elektriske varebiler for bedriften din, ta også en kikk på hvor det fremdeles er rom for forbedring:

Rekkevidden : Den er ofte ikke særlig lang, og som regel godt under de beste personbilene, selv om noen modeller lar deg kjøpe større batteripakke om du trenger det.



: Den er ofte ikke særlig lang, og som regel godt under de beste personbilene, selv om noen modeller lar deg kjøpe større batteripakke om du trenger det. Lademuligheter : Har du ikke nok strøm til hele dagen må du tenke på lademuligheter. Ladestasjoner er foreløpig ikke så utbredt som dieselpumper og ikke alle biler kan foreløpig benytte seg av hurtiglading. Dette kan endre seg raskt når bilparken blir mer og mer elektrifisert. Foreløpig ukjent for de fleste nordmenn er operatører av ladenettverk som Allego og E.On, som litt etter litt kan gjøre hjemmelading og offentlig hurtiglading vanlig. I LeasePlan samarbeider vi allerede med begge.



: Har du ikke nok strøm til hele dagen må du tenke på lademuligheter. Ladestasjoner er foreløpig ikke så utbredt som dieselpumper og ikke alle biler kan foreløpig benytte seg av hurtiglading. Dette kan endre seg raskt når bilparken blir mer og mer elektrifisert. Foreløpig ukjent for de fleste nordmenn er operatører av ladenettverk som Allego og E.On, som litt etter litt kan gjøre hjemmelading og offentlig hurtiglading vanlig. I LeasePlan samarbeider vi allerede med begge. Innkjøpspris og leasingkost : Det er fortsatt dyrere å produsere en el-varebil enn en tilsvarende diesel/bensinvariant. Dermed kan det hende du må betale mer - men samtidig sparer du på driften.



: Det er fortsatt dyrere å produsere en el-varebil enn en tilsvarende diesel/bensinvariant. Dermed kan det hende du må betale mer - men samtidig sparer du på driften. Nyttelasten : På de små el-varebilene kompenseres ofte økt egenvekt på grunn av batteriene med økt totalvekt slik at nyttelasten ikke går ned. På de større varebilene som allerede har 3,5 tonn totalvekt er ikke det mulig i praksis. Dette fordi 3,5 tonn er det tyngste du i kan kjøre med et vanlig førerkort for øyeblikket. Det er mulig dette økes til 4,25 tonn for elektriske varebiler.



: På de små el-varebilene kompenseres ofte økt egenvekt på grunn av batteriene med økt totalvekt slik at nyttelasten ikke går ned. På de større varebilene som allerede har 3,5 tonn totalvekt er ikke det mulig i praksis. Dette fordi 3,5 tonn er det tyngste du i kan kjøre med et vanlig førerkort for øyeblikket. Det er mulig dette økes til 4,25 tonn for elektriske varebiler. Restverdi: Restverdien eller bruktbilprisen for en e-varebil er usikker og kjøper du den må du være klar over risikoen. Leaser du bilen er det leasingselskapet som tar den risikoen i stedet for deg og priser den inn i det faste månedsbeløpet.



Er el-varebil noe for deg?

El-varebiler er først og fremst ment for urbant bruk. Bedrifter som opererer i og rundt byer hvor du aldri er langt unna en ladestasjon er primærkunden. Bilene bygges for denne bruken. Samtidig er de like egnet om bilen har en annen fast rute som sjelden eller aldri er lenger enn den minste rekkevidden du faktisk får en kald vinterdag med tung last. Da plugger du ganske enkelt inn bilen når du er ferdig for dagen og fyller på med tross alt rimelig strøm. Neste morgen er bilen fulladet, og som en bonus kan den være ferdig oppvarmet, eller nedkjølt, alt etter årstiden. Styrt via en app. I et mer modent elektrisk marked vil vi se løsninger som kombinerer privat og offentlig lading og som automatisk håndterer kostnadsfordelingen.

El-lastebiler neste

Etter denne bølgen med mellomstore og store varebiler kommer de store lastebilene og semitrailerne. Mest oppmerksomhet har, som vanlig, Tesla klart å skaffe seg for sin Tesla Semi. Her er vi over på langtransport, 800 fullastede kilometer på motorvei og egne Megachargere. Både Mercedes og amerikanske Cummins utvikler sine egne e-lastebiler.

Stort, større



Elektriske personbiler er blitt stort i Norge, og vi tror elektriske varebiler vil bli enda større. Halvparten av kjøretøyene vi administrerer i Norge er varebiler. Nå kan vi for alvor begynne arbeidet med å gjøre dem utslippsfrie. Er det rart vi gleder oss?