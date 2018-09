Hvordan går det på skolen?

Uansett så er det lurt å gå igjennom en liten sjekkliste. Har du kontroll på disse tingene, lover jeg at det hele går lettere.

Ting du bør gjøre:

Hvordan er døgnrytmen din? Legg deg slik at du klarer å stå opp kl. 07:00 og samtidig få nok søvn. Om det er forstyrrende faktorer som telefon, PC eller annet må du finne løsninger på hvordan disse skal elimineres: Legg pc i stua, sett telefonen på flymodeus om du trenger å bruke den som vekkeklokke eller rett og slett skru den av og kjøp vekkeklokke i butikken. Nok søvn er viktig for læring og hukommelse.



Når skolearbeidet føles overveldende og du henger bakpå med alt som skal gjøres, er det lurt å ha tenkt gjennom hvordan du skal håndtere dette. Her er et forslag:

. Legg en detaljert plan for uka/perioden der du skriver ned når du skal øve til hva, hva du skal lese og hvilke oppgaver du skal gjøre. Deretter er det bare å følge denne planen, dag for dag og krysse av etterhvert som oppgavene blir gjort, og før du vet ordet av det har du kommet deg gjennom alt arbeidet.



Da er det bare å gi jernet og legge god innsats i skolearbeidet. Jeg har troen på suksess dersom du jobber fokusert og hardt:-)

Lykke til!

