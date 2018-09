Privat prosjekt bidrar i skolenorge: #ViTarAnsvar

På torsdag stod jeg opp grytidlig for å være med på God Morgen Norge og snakke om noe jeg syns er superviktig, nemlig det fantastiske prosjektet, #ViTarAnsvar. Sammen med Direktør for personkunde i DNB Ingjerd B Spiten og Medina Shamilev fra Granstangen skolen på Furuset ble vi intervjuet av Vår Staude og Espen Fiveland.

Medina fortalte hvordan det var å delta som elev på prosjektet og hvordan hun fikk den hjelpen hun trengte for å nå topp karakter i matte. Ingjerd fortalte hvorfor #ViTarAnsvar var et godt sponsorprosjekt for DNB da en hevet matematikk-kompetanse bidrar til å heve forståelsen av personlig økonomi, samt at det er med på å formen morgendagens ansatte så vel som kunder.

Mange elever i Norge opplever matte som et vanskelig fag, og for mange er det et fag som gjør at man faller fra på skolen. Slik trenger det ikke å være. For mange elever handler det om å få tilrettelagt undervisning, og nok tid til å regne mange nok oppgaver. Matte handler om å trene så lenge at prosesser blir automatiserte. Slik kan kapasitet frigjøres til å lære nytt som bygger på det man allerede kan.

Prosjektet #ViTarAnsvar går ut på at vi har fått næringslivet til å sponse støtte i matematikk, slik at vi kan stille med lærere til leksehjelp på skolene. Her får elevene hjelp til å tette hull ved hjelp av ferdigutviklede hefter, legge en plan for å hente seg inn i faget og hjelp til å jobbe med faget. Kortreist velferd liker jeg å kalle det.

Med på laget har vi DnB, Pareto, K/S Holmsborg, BAHR, Blystad A/S, de sponser tilsammen leksehjelp for 8 skoler i Oslo: Granstangen, Linderud, Apalløkka, Haugerud, Veitvet, Haugenstua, Sagene og OMS! Men dette er ikke nok. Vi synes at mange flere elever fortjener dette tilbudet, fordi alle fortjener å mestre matte. Forrige semester var det 650 elever påmeldt til prosjektet – så vi trenger mange flere sponsorer, slik at vi kan ha nok lærere til å hjelpe alle disse engasjerte elevene! Samtidig trenger vi enda flere sponsorer til å trappe opp på flere skoler. Tenk om vi sammen kan løfte mattekompetansen i hele Norges land, gi flere muligheten til å bli det de egentlig ønsker og gi et tilbud som virkelig hjelper? Det hadde vært en drøm i oppfyllelse!

Fra venstre Vår Staude, Vibeke Gwendoline Fængsrud, Medina Shamilev og Ingjerd Blekeli Spiten i studio hos God Morgen Norge.

Intervju hos God Morgen Norge med Vår Staude, Espen Fiveland, Medina Shamilev og Ingjerd Blekeli Spiten.