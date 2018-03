Stephen Hawking dør på den internasjonale pi-dagen

I dag, 14. mars, er den internasjonale pi-dagen. Datoen er ikke tilfeldig. På norsk skriver vi datoer som dag, måned så år. I USA, derimot, skriver de datoer som måned, dag så år. Med denne rekkefølgen blir 14. mars nemlig 3.14, hvilket er avrundingen vi ofte bruker for π!

Men hva er π? Svaret er såre enkelt. Dersom du deler omkretsen av en sirkel på diameteren av sirkelen, vil svaret alltid være π. Ganske så fascinerende! Dette gjelder uansett hvilken sirkel du velger, stor som liten. π er altså forholdet mellom omkretsen og diameteren av en sirkel.

På den store π-dagen arrangeres π-konkurranser over hele verden. Blant annet konkurreres det i å huske flest desimaler av π. Verdensrekordholderen husker svimlende 70 030 desimaler av π! Han er fra India og heter Suresh Kumar Sharma, og satte denne rekorden den 21. oktober 2015 (ironisk nok ikke den 14. mars). Han brukte 17 timer og 41 minutter på å sitere alle sifrene.

FIGUR: VIBEKE G FÆNGSRUD

Det er også andre ting som kan feries i dag: Det er bursdagen til Einstein, og det er «biff og blowjob«-dagen. En salig blanding av moro med andre ord. La meg gå litt i dybden på dem!

Det første som er kult for en mattenerd denne dagen, 14. mars, er at fysikkhelten Einstein har bursdag. Albert Einstein var en tysk fysiker, og er en av verdens mest kjente og viktigste vitenskapsmenn. Einstein måtte på grunn av Hitlers jødeforfølgelser emigrere fra Europa. Han var fra 1933-55 ansatt som professor ved Princeton, ved Institute for Advanced Study.

Einstein er mest kjent for sin relativitetsteori. Alle har vel sett formelen E=mc 2 et eller annet sted. Kort fortalt relaterer likningen energi og masse. Denne oppdagelsen gjorde at man kunne utlede store mengder energi ut ifra lite masse, noe som la grunnlag for kjernefysikken. I 1920 var Einstein faktisk på besøk ved Universitetet i Oslo for å forelese om relativitetsteorien. Der skulle jeg gjerne vært, spesielt nå som relativitetsteori er pensum dette semesteret!

Einstein vant også Nobelprisen i fysikk i 1921. Han vant denne for sin oppdagelse av fotoelektrisk effekt og andre arbeider. Einsteins forklaring av den fotoelektriske effekt har blitt stående som den uten tvil riktige forklaringen.

I tillegg til forskingen levde Einstein et veldig spennende liv som folk flest, med eller uten fysikkinteresse, vil finne spennende. Visste du for eksempel at han ble tilbudt stillingen som Israels president i 1952? Eller at han i 1939 og i 1940 signerte to brev til president Roosevelt der han oppfordret til forskning og arbeid med utvikling av atomvåpen?

Fem måneder før sin død skrev Einstein "Jeg har gjort én stor feil i mitt liv (...), da jeg signerte brevene til president Roosevelt som foreslo at atombomber burde lages, men det var noe rettferdiggjørelse: faren for at tyskerne skulle lage dem.»

Så i dag syns jeg du skal feire at Einstein hadde blitt 139 år, Stephen Hawkings fascinerende liv, og tallet Pi med å spise en kjempe PIE hihihi! Om du velger å slenge inn en biffmiddag først etterfulgt av en BJ etterpå får være opp til deg, eller kjæresten. Kjenner at jeg ikke skal legge meg opp i hvordan du markerer Biff og Blowjob-dagen!

BIO-EINSTEIN-TONGUE Celebrated picture dated 18 march 1951, shows German-born Swiss-US physicist Albert Einstein (1879-1955), sticking out his tongue at photographers on his 72nd birthday. AFP PHOTO