Svar på uttrykkene fra 4. klasse

Stump vinkel: En vinkel som er mer enn 90° kalles en stump vinkel. Denne akebakken her danner en stump vinkel

Sylinder: Hvis du ser for deg at du trekker en sirkel opp fra et papir, får du en sylinder. Toppen og bunnen er alltid like store og er alltid en sirkel eller en ellipse

Parallellforskyvning: Når du parallellforskyver noe, er det å flytte figuren langs en rett linje uten at den blir vridd eller snudd. Denne telefonen er parallellforskjøvet

Koordinatsystemet: Et koordinatsystem er et rutenett som dannes ved at to tallinjer krysser hverandre vinkelrett der begge har tallet 0

Førsteaksen: Førsteaksen er den aksen som ligger vannrett i koordinatsystemet. Ofte kalles den for x-aksen

Likebeint trekant: Er en trekant der to av sidene er like lange

Rettvinklet trekant: Er en trekant der den ene vinkelen er 90°

Omkrets: Omkrets er det vi snakker om når vi lurer på hvor langt det er rundt noe, for eksempel en figur. Den rosa linjen ligger langs omkretsen til ballen