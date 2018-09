Vet du hva disse ordene betyr?

Kan du disse uttrykkene fra 4. klassematten? Svarene finner du i bunnen av denne siden. Skriv gjerne svarene dine i kommentarfeltet.

1. Stump vinkel

2. Sylinder

3. Parallellforskyvning

4. Koordinatsystem

5. Førsteaksen

6. Likebeint trekant

7. Rettvinklet trekant

8. Omkrets

Lykke til!

SVAR