Å oppfordre til utenlandske flagg 17. mai er det motsatte av integrering

I går kunne man lese om Terje Anthonsen som trekker seg fra 17.mai-komiteen etter en flaggstrid i Larvik.

«Dette er langt fra det jeg står for, da er det ikke vits at jeg er med på det videre», sier Terje Anthonsen til Østlands-Posten. Anthonsen hevdet at komiteen hadde vedtatt et forbud mot ikke-norske flagg i 17. mai-toget. Nåværende leder av 17. mai komiteen, Elin Dahling (SV), avviste at det forelå et forbud mot andre flagg. Dagen etter innlegget valgte Anthonsen å trekke seg fra 17. mai-komiteen. Anthonsen mener at Dahling skal tillate «alt mellom himmel og hav» på nasjonaldagen, dette er noe han vil ikke akseptere.

Flaggdebatten dukker dessverre opp hvert år og det er like irriterende og unødvendig hver eneste gang. Som innvandrer forstår jeg ikke behovet for at man skal gå med eget flagg på den norske nasjonaldagen, en dag hvor vi feirer norsk historie og norsk grunnlov. Nasjonalisme er et sårt tema med sterke følelser. Nettopp av den grunn er det en dårlig idé å ville provosere nordmenn med slike utspill, for å late som man er inkluderende med en slags selvutslettende symbolsk handling.

Personlig er jeg ikke så opphengt i nasjonalisme/flagg og ville ikke brydd meg. Men dersom jeg hadde deltatt på en nasjonaldag i Iran, som markerte for eksempel vår historie og kultur, ville jeg ikke vært imponert dersom noen dukket opp viftende med et annet flagg på markeringen.

Det er en naturlig og logisk reaksjon. Man ville spurt hva er vedkommendes hensikter? Er det for å håne og vise at det andre flagget betyr mer for ham/hun? Fordi å gå med andre flagg ville rett og slett sett virke respektløst for mange.

Som sagt er jeg ikke en nasjonalistisk eller opptatt av overdrevet nasjonalisme. Samtidig som jeg synes en sunn mengde nasjonalisme er nødvendig og fungerer som lim for samfunnet. Det er nødvendig å sette pris på de gode historiske høydepunktene som har skjedd i et land.

Mina Bai på 17 mai i 2017.

Norge er et land der man får like rettigheter som andre borgere som innvandrer. Få land i verden har den type demokrati og inkludering. Det minste man kan gjøre er å respektere landets største dag ved å vifte med flagget til landet som har gitt oss slike rettigheter.

Den nasjonale grunnlovsdagen i Norge er en sånn dag. Det er en inkluderende dag der mange innvandrere pynter seg, går i toget og vifter med det norske flagget. Ved å tillate andre flagg gir man inntrykk av at det norske flagget er ikke viktig. Og at norsk kultur er under angrep. Det er i lengden et farlig spill å spille under fanen for naiv inkludering og kan nøre opp under fordommer som at innvandrere «er her for å forandre oss», «er her for å lage bråk» eller «er her for å forandre vår kultur».

Barnetog og 17. maifeiring på Slottsplassen i Oslo i 2015.

Det er så mange andre arenaer der man kan jobbe med inkludering av innvandrere og bedre kontakten med nordmenn. Å skaffe jobb, praksisplass, lære norsk, gå på skole, fritidsaktiviteter, foreldremøter er alle arenaer som man kan bruke for inkludering av innvandrere. Å oppmuntre dem å gå med eget flagg på Norges nasjonaldag er ikke en av dem. Faktisk er dette noe motsatt av integrering og bare forvirrende for allmenheten og innvandrere.