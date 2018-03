Å si "Fuck you til politiet og Listhaug" er ikke bra

Jeg tror alle har fått med seg at debatten om innvandring og islam er ganske betent både i Norge og ellers i Europa. Tidene endres, idag gir sosiale medier mulighet for å dele tanker og ideer som ikke behøver å være basert på fakta, vi lever i en tid der følelser leder debatter mer enn fornuften.

En ny undersøkelse viser at innvandrerskeptiske nettsider har stor pågang. Resett er en av de mest besøkte sidene i Norge. Boka til Hege Storhaug ble en bestselger. Bråket i det siste rundt Zola-prisvinneren Sumaya Jirde Ali og Resett bør ikke bagatelliseres, dette gjelder både hetsen mot denne 19-årige jenta og de absurde bortforklaringene av det hun har gitt uttrykk for. Jeg er genuint bekymret.

Det hjelper lite å kaste et «fuck Listhaug» eller «fuck politiet» inn i det offentlige ordskiftet, det bør folk få med seg.

Jeg tror Sumaya Jirde Ali var den som i ettertid av bråket kom med de mest fornuftige uttalelsene. Hun håndterte situasjonen svært godt da hun som gjest hos Torp angret bruken av slike uttrykk. Slike uttrykk er som bensin på bålet i en tid der vi mer enn noensinne må være forsiktig med å bygge opp under polarisering. Hver gang en innvandrer sier slikt gir det næring til innvandrerskepsisen, og det er vi innvandrerne selv som betaler prisen for slik ordbruk. Pussig nok er disse ordene ikke Sumayas, slik hun presiserte hos Torp, men en annens. Vedkommende bør gå i seg og revurdere det å skyve folk som Sumaya foran seg.

I en fornuftig verden ville jeg argumentert for at Sumaya ikke er fra Somalia, men oppvokst i Norge og må anses som et fritt norsk individ som benytter seg av sin ytringsfrihet. Som enhver norsk ungdom har hun rett til å si hva hun vil når hun vil, og spennende er det dersom hun gjør det i et slags ungdommelig opprør. I en fornuftig verden uten debatt om innvandring og islam, ville ethvert fornuftig menneske kommet henne til unnsetning og beskyttet hennes ytringsfrihet og rett til å bære hijab, og fordømt den groteske hetsen hun er utsatt for.

Men vi lever ikke i en fornuftig verden, vi lever i en betent verden med ekstremisme på begge sider og flykningskrise, der hundretusener av flyktninger drømmer og håper på en bedre fremtid i Europa. Vi lever i en verden der ytringsfrihet koster en livet på Charlie Hebdos kontor, midt i hjertet av Europa. Vi lever i en verden der Anders Breiviks tankegang støttes av mennesker midt iblant oss. I en forvirret verden av ideer og sosiale medier er risikoen for å blande sammen ting og til og med utnytte situasjonen, ganske stor. Her er hijab ikke bare synonymt med troen på en gud, men også med en politisk bevegelse kalt islamisme. I en slik verden kan jeg som politisk flyktning, ikke si «fuck politiet». Politiet er et viktig organ i en rettsstat som Norge, og det vet jeg fordi jeg kommer fra en stat der tilliten til politi og myndigheter er ganske lav. Bakgrunn teller, den har stor betydning for hva jeg sier. Redselen for at ukultur som dette sprer seg og blir normalisert også her, skaper frykt blant de som bor i dette landet, det gjelder både innvandrere og innfødte. Jeg skulle ønske vi ikke levde i en så betent tid, men det gjør vi.

Debatten om Sylvi Listhaug er så betent at et fuck henne-utsagn fra en etnisk norsk nordmann ville høstet hard kritikk. Men jeg lyver dersom jeg ikke sier at når slike ord kommer fra en hijabbærende jente, har de dobbelt negativ effekt.

Hets og usakligheter mot 19-årige Sumaya Jirde Ali, en ung forfatterspire som prøver å finne sin vei og identitet, er på ingen måte legitim. Vi må alle være forsiktig i valg av ord i offentlige ordskifte, hva vi minst trenger er å stoppe kommunikasjonen til fordel for banning, hets og trakassering. Voldelig handling begynner med voldelig språk.