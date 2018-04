Det er på tide å snakke om menn som ikke får sex

Mandag kveld kom de første meldingene om at en varebil hadde kjørt inn i en folkemengde i Toronto i Canada. Med en hastighet opp mot 100 km/t meide sjåføren ned fotgjengere som i hovedsak besto av kvinner. Den yngste skal være i 20-årene og den eldste i 80-årene.

Sjåføren er den lokale Alek Minassian. Han ble arrestert etter å ha drept ti og skadet 14 personer. Politiet vet ikke så mye om motivene hans, bortsett fra at han like før angrepet publiserte et innlegg på Facebook der han hyllet Elliot Rodger, en ung mann som i mai 2014 drepte og skadet 13 i Santa Barbara i California, før han tok sitt eget liv.

Rodger later til å ha vært en inspirasjonskilde for Alek Minassian. Han hadde i forkant av massakren publisert en video og et manifest som fortalte at aksjonen skulle være en hevn mot kvinner som ikke fant ham attraktiv. Minassian selv har vært medlem i Incel, en gruppe for menn i ufrivillig sølibat,

Det er ikke lenge siden jeg leste en artikkel på Fritanke.no om menn som velger å leve i sølibat: « De kan si at han ikke får det til, at han ikke mestrer kunsten å dra damer, men han vet bedre. Han vet at det er de som fortsatt jakter på den rette som til slutt blir lurt. Han har meldt seg ut og kan fokusere på seg og sitt. Han har gått mig-tow.

Men Going Their Own Way (MGTOW) er et sosialt fellesskap av heterofile menn som har funnet sammen på internett. De unngår aktivt romantiske forhold med kvinner i protest mot en kultur de mener er ødelagt av feminismen. Dette er en form for maskulin isolasjonisme, der menn kan sikre sin maskulinitet og mannsrolle ved å avstå fra kjønnslig omgang.»

Jeg tror det er en sammenheng mellom mangel på sex og sinte menn. Jeg hører om mannegrupper som henger ut kvinner, og grupper med mange tusen menn som har valgt sølibat. Det blir ofte hevdet at feminismen er årsaken til situasjonen.

Det er noe sant i det de sier, jeg fornekter ikke det. Når jeg sammenligner med den tredje verden hvor kvinner ikke har så mange rettigheter, ser jeg at der får de fleste menn på en eller annen måte sex.

Men vi kan ikke skylde på feminismen alene. Mange faktorer spiller inn, mangel på velferd, menneskerettigheter, kvinnerettigheter, krig, fattigdom, kulturelle og religiøse faktorer gjør det lettere å få tilgang til kvinner og sex i den tredje verden.

Men en viktig faktor som er lett å overse, er Vestens overfladiske kultur. Den ideelle make blir mer og mer uoppnåelig og falsk. Kanskje kommer det fra Hollywood-kulturen hvor konsumerisme og perfekt utseende styrer livet.

I forbindelse med Michel Moores film «Bowling for Columbine» om to elever som skjøt og drepte 12 medelever på en videregående skole, kom et kort intervju med Merilyn Manson, heavy metall-sangeren som ble ansett som medskyldig i Columbine-massakren fordi gjerningsmannen hørte på hans musikk. «Jeg kan skjønne hvorfor de bruker meg som posterchild for frykt (...) sier en tung sminket og spesiell forkledd Manson, «du slår på TV, du ser frykt og konsumerisme. Det er flom, aids, mord og det er reklamer, Colgate; hvis du har dårlig ånde, vil ingen prate med deg, om du har kviser, vil ingen knulle deg … kampanjer av frykt og konsumerisme overalt …)

Mansons poenger har mer gyldighet i dag enn noensinne. Kvinner blir mer og mer påvirket av umulige idealer fra reklame og film. De vil ha en mandig, rå, vakker og perfekt mann som har kontakt med sine følelser og er en ekte feminist. Men finnes slike menn i det virkelige liv? Utfra egen erfaring er de følsomme typene lite macho og de macho typene lite dyp. Så hvorfor skal kvinner lures til å tro at slike menn finnes? Sjenerte menn, innesluttede typer og menn som i grunnen ikke er noen «eye candy», er taperne i Vestens dating-verden. Og er man først taper i denne verdenen, er veien kort til sinne, bitterhet og antifeministiske chattegrupper. Ikke at dette nødvendigvis resulterer i vold, men bitterhet og sinne er biproduktene. Det oppstår skjevhet i relasjonen mellom de to kjønn der det burde være harmoni. Menn og kvinner er tross alt skapt til å være sammen, ikke sitte separert i chattegrupper og vie seg til sølibat.

Det er heller ikke slik at kvinner ikke lider og menn ikke diskriminerer kvinner på samme måte. Er du vestlig middelmådig fyr med vanlig utseende tror du som regel at du er en gudegave til kvinnen, en potensiell Brad Pitt som venter på sin Angelina Jolie. Uoppnåelige idealer fra media begrenser seg ikke bare til kvinner. Menn er ikke noe bedre, så hvorfor klager de på feminismen?

Da jeg var barn i Iran, bodde vi ved siden av en svær enebolig. Den hadde en frisk kortvokst som vaktmester. Det tok ikke lang tid før mannens familie hadde funnet ham en jente, interessant nok en jente med samme fysiske handikapp. De giftet seg, fikk penger og bryllupsgaver av familier og naboer for å lage et hjem, de fikk mange barn og levde lykkelig.

Ofte tenker jeg på hva ville skjedd om mannen hadde bodd i Vesten. Han ville neppe opplevd noen kvinners kjærtegn. Det er her tragedien ligger. At noen menn går gjennom livet uten å få seg damer, må gis oppmerksomhet og samfunnet må bidra med løsninger. Hvis ikke vil både menn og kvinner tape på dette, og til syvende og sist vil det ha en negativ effekt på samfunnet.