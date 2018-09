En god del innvandrere stemmer på SVD

I en VG-reportasje om det svenske valget kan man lese om Kenny Oma fra Rosengård i Malmö. Han kom til Sverige fra Somalia for 34 år siden og skal stemme på Sverigedemokratene (SD). Han begrunner det med feilslått integrering, skytinger i Malmö og generelt mye kriminalitet. «Det har kommet så mange forskjellige kulturer som ikke tilpasser seg hverandre,» sier han mens kameratene hans mener at partiet er rasistisk.

Det er valg i Sverige på søndag og innvandring er et av de sentrale temaene. Over 80 biler ble satt i brann i Göteborg og Trollhättan for et par uker siden. Også i Helsingborg og Malmö har det vært bilbranner. Det omstridte SD lover drastiske endringer og er nest største parti i Sverige med omlag 17.6 prosents oppslutning. Avisen Expressen har avslørt at partiet har flere kandidater med nazistisk bakgrunn. Selv om partilederen Åkesson har sagt at han skal rydde opp, sitter vi tilbake med et inntrykk av at partiet har en tvilsom opprinnelse. Men Sverigedemokratene er ikke et nazistisk parti og deres tilhengere bør ikke avfeies så lett.

Mange svensker som er kritisk til høy innvandring og mislykket integrering har søkt tilflukt i SD fordi ingen andre partier har villet ta tak i problemet. Dette har Erik Stephensen skrevet om.

Det påpekes også av Anders Sannerstedt ved Universitetet i Lund:

– Jeg tror SD har vunnet på de andre partienes strategi med å forsøke å isolere SD og stemple dem som udemokratiske rasister.

Rosengård er blitt et mottakssenter for flyktninger og et skrekkeksempel på mislykket integrering: Høy arbeidsledighet, lav inntekt og høy kriminalitet. En del kan hverken svensk eller engelsk. Tilliten til politiet er svært lav, politiet er bare tilstede når det oppstår uroligheter, og det mangler tilknytning til Rosengårds innbyggere.

En ting som faller meg inn som innvandrer er hvordan man med enkle tiltak kunne ha fått til en mere vellykket integrering. Et er den katastrofale ansamlingen av innvandrere på ett sted. Når nye flyktninger kommer til Sverige oppsøker de steder der de har familie og venner. Den svenske økonomen Tino Sandandaji mener at fritt valg av bosted er én av årsakene til at innvandrerne konsentreres.

Jeg tolket for en innvandrerkvinne ifjor. Hun hadde integrert seg noenlunde i et lokalsamfunn langt unna Oslo. Men hun valgte å flytte til et innvandrertett strøk i Oslo der hun hadde slektninger. Med det havnet hun i en grøft av papirarbeid, NAV-avhengighet og isolasjon. Det er beklagelig at politikerne ikke er i stand å forhindre slikt. Det krever ikke akkurat innsikt i kjernefysikk for å se at det lønner seg å spre innvandrerne om målet er å integrere dem i samfunnet. Dette er ett av problemene med svensk integrering. Det er opp til politikerne å skape rammer for integreringen. Hvordan kan de være så unnfallende?

Det er også viktig å bygge tillit til politiet. Med synlig politi og kontakt mellom borgerne og politiet kunne myndighetene forhindret det kaos man ser i innvandrertette bydeler som Rosengård. I Norge har vi vært oppmerksom på dette og jobber med å bygge tillit mellom politi og borgerne. Forebygging av ungdomskriminalitet i Alna bydel er et godt eksempel.

Det er uheldig at et parti som SD står alene om å ta opp slike problemer. Enkle tiltak, kanskje ikke de mest populære blant innvandrerne, kan på sikt bidra til integrering og resultater som ville gavne oss alle.

Personlig er jeg ikke glad for at SD med konfronterende og fiendtlig retorikk får monopol på disse problemstillingene. Det er en risiko for at det kan gjøre ting verre. Men mange ser såpass oppgitte ut at de ser ingen annen løsning enn å gi sin stemme til SD.