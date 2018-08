Per Sandberg og den persiske honningfellen

Med Erna Solbergs velsignelse slipper de unna grove løgner og får skjule seg bak den for nordmenn flest hellige kjærligheten. På Dagsnytt 18 fredag flirer de av kritikken. Letnes skjønnmaler det iranske regimet i så stor grad at Amnesty reagerer. Sandberg later som han ikke vet bedre. Men er det så enkelt?

I 2016 reiste Sandberg til Iran. Han er klar over de sikkerhetsmessige rutinene foran en reise til land som Kina, Iran og Russland. Én regel er å levere fra seg privat mobiltelefon som kan inneholde følsomme data. Han tar allikevel med seg mobilen denne gangen uten å si ifra til myndighetene. Han sier ikke engang fra at han reiser til Iran fordi han vet hva det medfører av sikkerhetsrutiner. Det kreves bare en USB-pinne å tappe informasjon fra mobilen hans. Når han får kritikk beklager han seg. Men visste han ikke om dette, han som allerede i 2016 hadde reist til Iran?

Iran og Norge har samarbeidet om fiskeoppdrett etter at USA lempet på sanksjonene i 2016. Men sanksjonene ble igjen skjerpet av Trump. I går trådde enda mer strenge sanksjoner mot Iran. Regimet er stadig på jakt etter folk som kan hvitvaske penger, omgå sanksjonene og tilrettelegge for handel når iranske banker blir sanksjonert. Saken om Babak Zanjani og hvitvasking av millioner dollar i Tyrkia er ett eksempel. Hvem er bedre egnet enn en ambisjøs pen jente i rollen som en slags rådgiver for Iran-Norge. En jente uten relevant utdannelse, med et «fiskerelatert» firma. En jente som tar med seg fiskeriministerkjæresten i Den iranske ambassade på årsdagen for den islamske revolusjonen. En ambassade FOR regimet og regimets tilhengere. En ambassade som tidligere er koblet til attentatet mot William Nygaard.

Ingen iraner uten tilkobling til regimet blir invitert til ambassadefesten. Sandberg forteller ikke sannheten på Dagsnytt 18 og sier han feiret persisk norooz, nyttårsfesten millioner av mennesker verden over feirer. Han mener de feirer rettferdighet, men hva slags rettferdighet har han feiret? Millioner av iranere ønsker ikke å feire noe som helst i landets ambassader. Ingen av dem ville som Bahareh Letnes tatt på seg den obligatoriske hijaben som om de var i Iran.

Fiskeriminister (Frp) Per Sandberg har tilbrakt mye tid sammen med norskiraneren Bahareh Letnes (innfelt). Blant annet dro de på ferietur sammen til Iran i sommer, noe statsråden har fått mye kritikk for.

Per Sandberg og kjæresten har feiret det iranske regimet. Når de blir konfrontert med det forteller de ikke sannheten

En del av mine venner er involvert med norske menn, en av dem turte ikke si at hun datet en norsk mann da hun besøkte Iran. Utenomekteskapelige forhold er forbudt i Iran. Ingen av dem drar til ambassaden for å feire det islamske regimet på årsdagen for den islamske revolusjonen.

Sandberg later som om han bestemte seg spontant for å besøke Iran. Ingen kan bestemme seg momentant for å reise til Iran. Å få visum er tidkrevende.

Tidligere var han «venn» med Letnes, i ettertid innrømmer de at de er kjærester for å skyve kjærligheten foran kritikken. Når de blir konfrontert med samboerplaner nekter de, men nå skal de flytte sammen.

Omslynget uten hijab ser man dem på bilder fra Iran, et land der kvinner hver dag kjemper for retten til å gå uten hijab uten å bli trakassert av moralpolitiet. Et Iran der ungdom blir trakassert for å gå hånd i hånd. I dette Iran får fiskeministeren og kjæresten lov til å dyrke sin kjærlighet og hun er stolt på Dagsnytt 18 av at det iranske regimet støtter henne når hun opptrer i bikini og er miss Iran. Så forteller hun ikke sannheten da hun påstår at hun ikke har noen forbindelse med det iranske regimet. Hvem i all verden tror på slikt tøv?

Sandberg sier han ikke vet nok om sharia, men han har sett mange iranske par gå hånd i hånd. Gjør de det fordi sharialovene tillater det? Iransk ungdom er moderne og tøffe, de omgås hverandre, de holder hånd og ligger med hverandre i skjul. De utfører sivil ulydighet og blir de tatt betaler de en stor pris. Forrige måned måtte en ung kvinne Shabpare Hajarizade flykte fordi hun frontet en hjijab-protest. Hun fikk 20 års fengsel. En annen jente, Maede Hojabri som publiserte sine dansetrinn på Instagram ble arrestert i forrige måned og måtte flykte. De hadde ikke de samme gode forbindelsene med regimet som Bahareh Letnes, hun kan smugle sin ikke-muslimske ministerkjæreste inn i Iran og kose seg med ham.

Letnes mener Iran bare har «litt sharia». Man tror nesten ikke sine egne ører. Ifølge henne ca. 30 prosent. Dette er fullstendig feil. Jeg er datter av en doktor i juss som praktiserte både før og etter revolusjonen. Iran hadde endel sharia i sjah-tiden, spesielt i arveretten. Idag er Irans lovgivning kun basert på sharia, dette kan Letnes selv lese på persisk i den iranske grunnloven. Derfor kapper Iran fingrene av tyver, pisker folk som drikker, henger dem som sprer umoral og innfører obligatorisk hijab. Vi hadde ingenting av dette i sjah-tiden.

På grunn av sharia henrettet Iran Reyhane Jabari i 2014 som i selvforsvar hadde drept en mann som ville voldta henne. På grunn av sharia arver kvinner halvparten av menn, deres vitnesbyrd er verdt halvparten av menns. De kan ikke be om skilsmisse uten gyldige islamske grunner (impotens/stoffmisbruk eller ute av stand til å forsørge). På grunn av sharia er foreldreretten forbeholdt mannen. På grunn av sharia er en kvinne underordnet menn og må ha tillatelse fra en myndig mann for å få pass eller for å reise ut. På grunn av sharia kan en kvinne ikke bo på alene på hotell i Iran. Da en jenteskole brant ned i Shinabad i 2012, fikk jentene mindre erstatning fra myndighetene fordi de er jenter. Det er obligatorisk å bære hijab, alt på grunn av sharia.

Iran har ikke «bare litt» sharia. Letnes forteller ikke sannheten på norsk fjernsyn. Hun reklamerer ikke for det Iran iranerne elsker, hun taler ikke det iranske folks sak, de som lever et dobbeltliv bak hjemmets fire vegger. Der hører de på musikk, danser, går utildekket og drikker alkohol. Letnes er regimets apologet. Derfor blir hun invitert til ambassadens nyttårsfeiring når ingen av oss andre blir det.

Man bør spørre seg om hvordan hun som 16-åring var i stand til å reise ut av landet. Etter sharia måtte hennes foreldre tillate henne skriftlig til å reise ut av landet. Hun har løyet om tvangsekteskap, har fått tillatelse til å reise fra sine foreldre. Hvordan kunne hun og Per havne som gjester hos samme familie som «tvangsgiftet» henne?

At slike som deg, Bahareh Letnes, kan misbruke asylsystemet som er laget for å verne en svært sårbar gruppe, er meg en gåte. Det er åpenbart at du ikke har rømt fra regimet når du stolt erkjenner på Dagsnytt 18 at du skal bli en slags rådgiver for regimet.

Til nå har Sandberg benektet at den norsk-iranske foreningen stiftet av deg er aktiv, men så forteller du på Dagsnytt 18 at du skal bli en slags rådgiver i Iran-Norge-relasjoner. Du roser regimet åpent og er stolt av deres støtte. Om noen skulle be deg ta hijaben på i Iran, ville du gjort det fordi det er loven. Samme sharialov som du mener er bare «litt», skal du adlyde mens iranske kvinner trosser denne loven så godt de kan hver dag. Bare se linkene til kampanjen MyStealthyfreedom.

Det er leit at Letnes er blitt truet. I Norge argumenterer vi for våre saker og tar avstand fra vold og trusler. Men det er like leit at hun og Sandberg lyver og bagatelliserer, og slipper unna med det. Jeg har imidlertid ingen tro på spionanklagene, men Letnes virker ambisiøs, maktsyk og tilstrekkelig moralsk forkvaklet for det desperate regimet i Iran som kontakt. Det spørs om en forelsket Per er med på leken. Jeg håper inderlig at PST eller statsministeren tar løgnene på alvor. Om dette er ikke en sikkerhetsrisiko, så er deres oppførsel en hån mot demokratiet og iranernes kamp for friheten.