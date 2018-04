Vi må kjempe for alle ytringer, ikke bare dem vil liker

2. påskedag dukket det opp et bilde av en korsfestet Sylvi Listhaug i Bergen, som gatekunst. Maleriet skaper sterke reaksjoner på Instagram hvor bildet er publisert av gatekunstneren «Afk». Bildet er malt på en vegg i Hans Holmboes gate og viser Listhaug med en tornekrans rundt hodet og hun er hengt opp på et kors.

Ved beina hennes er det stilt opp mikrofoner, og slagord som «mass surveillance». Bildet har skapt sterke reaksjoner i sosiale medier. Jeg må være ærlig her, når jeg først så bildet på den lille skjermen til mobilen min følte jeg, som kvinne og aktivist, at det var en smule sexistisk og dermed støtende.

Spesielt siden hun er avbildet naken og blottlagt. Dette er kanskje er en av årsakene til at folk har reagert så sterkt som de har gjort. Kanskje et par klesplagg på henne, som en respektabel mor, ville gjort en stor forskjell på reaksjonene, eller kanskje ikke.

Man får også spørsmål fra Sylvis fans om andre ville vært like raus i deres støtte av ytringsfrihet og applaus til kunsten dersom bildet hadde forestilt for eksempel andre politikere som Arbeiderpartiets Hadia Tajik. Det er et legitimt spørsmål. Man kan selvfølgelig spekulere og gruble på slike ting, det er lov i et demokrati.

Men det som ikke er lov i et demokrati er å kneble andres ytringsfrihet, og dermed kunstneres. Maleriet er et politisk uttrykk. Mange av Sylvi Listhaugs fans er i fyr og flamme i sosiale medier og føler seg krenket. De samme menneskene som hele tida har snakker om ytringsfrihet og retten til å krenke en profet. De som vil kalle en spade for spade, er nå sinte fordi deres egne «profet» er krenket.

Ytringsfrihet er en gave til demokratiet og bør beskyttes uansett. Dette gjelder også meninger en ikke liker. Mange tror at ytringsfrihet gjelder bare for deres egne meninger, det er helt feil. Man må kjempe for retten til ytringer man selv er imot. Dette er kjernen i ytringsfrihet som gjør den ubehagelig, men allikevel nødvendig.

Maleriet er et kunststykke, eller mer spesifikt provokativ kunst med et mål om å provosere og få folk til å tenke. Kroppen som er avbildet er ikke Sylvis reelle kropp, men en kropp som er gitt til henne i kunstnerisk ånd. På hennes skambein er det skrevet «Min kamp» noe som hun selv i sin avgangstale hos Stortinget, mente at skal fortsette.

Jakten på henne i media, der hun er ofret på medias alter og hennes offentlige «korsfestelse», er en av henvisning til maleriet som hennes fans bør se som en slags bekreftelse på det de selv har ment hele tida.

Hun er avbildet i maleriet som et offer som ofrer seg for folket, på lik linje som Jesus. Maleriet viser partiet Rødts logo på høyre skulder, som henviser til Rødts initiativ til mistillitsforslaget på Stortinget.

Mange av disse tingene er egentlig ting som Sylvis fans selv mente og insisterte på da hun skulle gå av. Men ordene som er skrevet i den mørke bakgrunnen blir helt glemt: «Free Palestine», «Hunger», «Mass Surveillance», «Yemen», «Norsk våpensalg», «Polarization». Det er disse ordene som er budskapet bak hele maleriet. Poenget er å vise at de viktige tingene drukner i personfokus og personangrep. Mens de virkelige budskapene, de virkelige kampene glemmes i bakgrunnen.

Fanatisme, enten det er religiøs fanatisme eller andre fanatisme, er en uting, og en fare for frie tanker, frie ord, kunst og ytringsfriheten. Man kan selvfølgelig være støtt, til og med protestere fredelig, men allikevel kjempe for retten til at andre får lov til å uttrykke seg. Personlig er jeg for ytringsfriheten, dette gjelder enten du tegner en profet eller en populær avgått minister.