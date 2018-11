Nødvendige stipendendringer

Flere studentorganisasjoner har gått imot regjeringens budsjettforslag for neste år. Omtalen av budsjettet har vært alt fra en «lenke» til «pisk» til usosiale kutt. Det er nødvendig med noen oppklaringer. Budsjettet er faktisk en seier for studentene.

For det første har ingen regjering noensinne satt av mer penger til offentlig utdanning enn dagens. Over 41 milliarder kroner er satt av til høyere utdanning i forslaget for 2019. Det gir bedre undervisning, bedre fasiliteter og bedre læringsutbytte for studentene.

For det andre har FrP, Høyre og Venstre i samarbeid med KrF, klart noe venstresiden aldri fikk til. 11 måneders studiestøtte blir nå gjennomført. Tidligere ble dette bare snakket om, nå blir det gjennomført.

Konkret for studentene vil 2019-budsjettet gi nær 500 millioner kroner i økt stipend sammenlignet med 2017. En heltidsstudent vil våren 2019 få utbetalt 8.100 kroner mer enn det en student fikk våren 2016. Basisstøtten har blitt økt og studentene har totalt 11.600 kroner mer å rutte med i studieåret 2018-19 enn uten regjeringens satsing på studiestøtten.

Konvertering av lån til stipend

Kritikken mot regjeringen retter seg mot konverteringen av lån til stipend. Endringen innebærer at studenter vil få 25 prosent av støtten omgjort til stipend på grunnlag av studiepoeng, og 15 prosent prosent på grunnlag av oppnådd grad. Studenter som tar en hel grad vil ikke oppleve noen endring fra i dag. De som ikke avlegger noen grad vil ikke få omgjort like mye som i dag.

Endringen er til for å gi studentene sterkere incentiver til å fullføre påbegynt utdanningsløp. I Norge fullfører litt over seks av ti en grad. Det er under OECD-snittet hvor nesten åtte av ti fullfører en grad. Gjennom å få fullføringsgraden opp til OECD-snittet vil flere studenter få en fullført grad som trolig gjør at flere også kommer raskere i arbeid. Det er bra for samfunnet, økonomien og studentene.

Partiene som i dag styrer Norge leverer på høyere utdanning. Studentene får utbetalinger og støtte man tidligere kun drømte om. Det er helt legitimt å kritisere statsbudsjettet. Men kritikken bør føres på et korrekt grunnlag som viser hele bildet.