12 ting som ødelegger for deg på jobben

Opplever du disse fire tingene på jobben kan det være på tide å skifte beite. I hvert fall om du har lyst til å være en del av vår felles lyse framtid.

Sommertid er i tillegg tiden for å kunne sette hjernen litt i fri for svært mange. Ferietiden skaper overskudd til å tenke igjennom, vurdere og evaluere. Så sleng deg ned på solstolen, sett solbrillene der de bør være og ta en liten sjekk. Dette er listen hvor du ikke vil ha tolv rette.

1. Du får ikke bruke talentet ditt

Dine egenskaper og det du kan er en ressurs for din arbeidsplass. Får du ikke muligheten til å bruke dine kunnskaper på tvers i organisasjonen vil ikke din organisasjon være rustet for den framtiden vi er på vei inn i.

2. Ledere holder igjen informasjon

En av de tingene som er essensielt for at en organisasjon skal ha fart nok til å kunne tilpasse seg stadig nye forutsetninger er at informasjon er tilgjengelig på alle nivåer, på tvers og på flere nivåer. Sitter du i en organisasjon hvor ledere og andre ikke deler informasjon og innsikt bør du hoppe over bord.

3. Kommunikasjon må alltid opp på ledernivå

Er du tvunget til å ta all kommunikasjon til andre avdelinger opp på ledernivå er din organisasjon så gammeldags at det allerede er hull i bunnen på båten. Effektiv utveksling av informasjon, innsikt og muligheter må skje sidelengs, oppover og nedover.

4. Lederne er usikre

Usikkerhet kan merkes på punkt 2 og 3 over, men også på andre måter. Har du en leder uten selvtillit til å kjempe for din organisasjon og deg vil det være vanskelig å kjempe selv.

5. Det er ingen rom for ny læring

Alle som jobber i selskap trenger kontinuerlig påfyll av kunnskap. I en moderne organisasjonsverden vil mye ansvar ligge på deg selv som medarbeider, men da må det også være rom for å gjøre det. Hvis faglig påfyll ikke er en akseptabel utgiftspost eller noe som gir rom for fri eller plass bør du forte deg videre.

6. Organisasjonen er ikke diversifisert

Jobber du for en ledelse bestående av kun hvite menn som pusher 50, eller et sted hvor alle har samme utdannelse er det lite som tilsier at den er klar for en verden som er mye mer diversifisert. Det krever mange

7. Aversjon mot ny teknologi

Det er mange jobber som kommer til å bli automatisert, men også mange som ikke vil bli det. Jobber du i en organisasjon som ikke er klare for denne forandringen vil heller ikke du være klar. Hopp videre til et sted som jobber for kommunikasjon, med emosjonell intelligens, kontekst, opplæring og de andre tingene som automatisering ikke kan klare.

8. Ingen mulighet for fjernjobbing

Vi har mindre tid fordi vi gjør med med den tiden vi har. Fleksibilitet i hvor vi jobber er like viktig som hvordan det jobbes, og det bør være et ufravikelig krav for moderne organisasjoner. Selvfølgelig kan du ikke så i kassen i butikken hjemmefra, men i mange av dagens yrker bør det være mulig å faktisk komme seg videre.

9. Ingen fleksibilitet

Moderne organisasjoner vil ikke ha bokser, men ha flytende områder hvor alle jobber sammen. Jobber du et sted hvor det ikke er agilitet, fleksibilitet og smidighet bør du banke på firmaet ved siden av der du jobber.

10. Lederne spiller på eget lag

Lagspill er det som vinner verdensmesterskap i fotball, ikke at en spiller er veldig god. Slik er det også i framtidens arbeidsliv. Ledere som ikke spiller på lag med alle sine ansatte er det ingen vits i å jobbe for, selv om du tilfeldigvis skulle være i en klikk som får informasjon og er med på innsiden. Plutselig er du det ikke lenger. Da bør du jobbe et annet sted.

11. Organisasjoner som ikke verdsetter deg som menneske

Vi mennesker gjør feil og tabber. Hvis du jobber et sted som ikke mener det er greit å faktisk gjøre feil vet du at det eneste det selskapet ønsker er roboter. Kom deg videre, framtiden krever mennesker som bruker sine menneskelige egenskaper mer.

12. Du er lei

Hvis du er lei av jobben kan det være mange grunner til det, men den viktigste grunnen om vi skal tro ekspertene er at du ikke passer til det du gjør. Spesielt hvis du er lei jobben på ferie. På jobben kan vi alle bli frustrerte og irriterte, men fortsetter den på ferien - da bør du pusse din Linkedin. Nå.

Hva mener du er gode grunner til å vurdere jobbskifte?