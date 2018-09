9 nye realitykonsepter for TV jeg vil ha nå

Hvis du som Erling Borgen er lei av TV-tilbudet, eller kanskje mer riktig i forhold til Borgen hvor det vi ser på TV dekkes av media-Norge så har du to valg:

1. Akseptere at det er naturlig å skrive om det folk flest bruker sin tid på

2. Sørge for at noe nytt kommer som det kan skrives om

Den første er litt å spille fallitt, så derfor følger det 9 forslag til nye TV-konsepter vi tror kan fungere.

1. Ex-bandmembers on the Love Island Black Metal Beach

Bakgrunn: Det er slik at medlemmer av norske black metal-band skifter band oftere enn barnehagebarn trenger ny bleie. I en kontinuerlig swingersklubb av trommisser, gitarister og vokalister er det vanskelig å holde oversikt over hvem som er hvem. Dypt inspirert av hvordan medlemmer av Deep Purple og Black Sabbath byttet scener som truser har norske black metal-band en stadig skiftende besetning.

Konsept: To eksisterende black metal-band skyfles avgårde til et paradishotell hvor de sitter stort sett innendørs (brunfarge er ren djevelskap for black metal-folket) og drikker egenbrygget øl. En en etter en kommer tidligere bandmedlemmer på stranda som en overraskelse. Bandet og de nyankomne må velge hvem de vil fortsette det helvetes bråket med.

Sannsynlighet for skandale: 100% Vi snakker tross alt om satanister. Moralen er noe annerledes enn den er blant lesergruppen til Vårt Land.

2. Skal vi jobbe?

Bakgrunn: 10 prosent av nordmenn er uføretrygdede, og 23 prosent av nordmenn er ikke sysselsatte.

Konsept: Frank Løke er programleder for realitykonseptet hvor alle de som ikke er sysselsatte blir satt til å utføre jobbene ingen andre vil gjøre. Slik som å danse med Frank Løke på et realityshow.

Sannsynlighet for skandale: Tilnærmet utvilsomt

3. Toppgir De Grønne

Bakgrunn: Oslo skal bli bilfri by

Konsept: Inspirert av britiske Top Gear er dette et slags bilprogram, men som foregår inne i Oslo sentrum hvor det ikke kan kjøres biler. Det blir istedenfor omvisning i tomme butikklokaler og pumping av sykkeldekk.

Sannsynlighet for skandale: Veldig liten, om det ikke oppdages noen skjulte varsler mot politikere her og der

4. Kommentarne

Bakgrunn: Det er veldig mange mennesker som er svært aktive i kommentarfelt på sosiale medier og nettaviser

Konsept: Et realityshow klart inspirert (les: Stjålet) fra Bloggerne. Litt mindre glam, men flere slitne tastaturer og besøk av innpåslitne ansatte i Politiet

Sannsynlighet for skandale: Ingen, som med alle kommentarfelt så redigeres det på forhånd (eller?)

5. VaksineCasino

Bakgrunn: En del nordmenn er skeptiske til vaksiner, og mener at det å sikre seg mot sykdommer skal gjøres naturlig.

Konsept: Inspirert av Fluenes Herre eller apokalypsefilmer som Mad Max sendes vaksinemotstanderne til en øde øy med infiserte sengetepper (igjen inspirert av europeisk oppførsel sør i Amerika) med diverse sykdommer.

Sannsynlighet for skandale: Så stor at konseptet nok ville blitt forbudt fortere enn du kan utvikle resistens til pencillin. Det å drepe folk for underholdning kan kun gjøres i dataspill spilt av barn.

6. Fire stjerners Fjordland

Bakgrunn: De fleste av oss lager ikke mat, men kjøper ferdige greier.

Konsept: I et ikke veldig åpenbart skille mellom content marketing og innhold følger du mennesker som besøker hverandre som spiser ferdigretter.

Sannsynlighet for skandale: Blir like kjedelig som kjendiser som lager dårlig mat. Vi garanterer.

7. Hver gang vi er tomme for penger

Bakgrunn: Det er ikke alltid lett å være kjendis uten særlig økonomisk selvkontroll. Mange går rett og slett tomme for penger.

Konsept: En blanding av den årlige innsamlingsaksjonen på TV med bøssebærere og syngeprogrammet hvor forskjellige kjendiser ødelegger hverandres hiter så sendes de blakke kjendisene på et landsted hvor de snakker om hverandres karrièrer mens vi hjemme gir penger ved hjelp av Vipps.

Sannsynlighet for skandale: Ingen. Programmet vil være så kjedelig at folk sannsynligvis vil betale for å slippe å se det

8. 70,7 grader nord

Bakgrunn: Hammerfest

Konsept: Hammerfest

Sannsynlighet for skandale: Helt sikker

9. Heia Norge!

Bakgrunn: I 2005 og 2006 gikk det et show hvor Erik Thorstvedt skulle trene opp noen relativt dårlige fotballspillere, og etter trening skulle de møte noen gode lag.

Konsept: Lars Lägerback får ansvar for å trene opp noen relativt dårlige fotballspillere, og etter litt trening skal de møte noen faktisk gode lag.

Sannsynlighet for skandale: Særdeles liten