Den nye logoen til Norsk Tipping koster ikke 115 millioner

Har du lest noen norske medier den siste uken har du sannsynligvis fått med deg saker om at Norsk Tipping frisker opp logo til 100 millioner kroner. Det var den tittelen som NTB, nyhetsbyrået hele presse-Norge bruker for sakene de ikke prioriterer å skrive selv, hadde.

Saken NTB skrev, og som ble brukt i alt fra lokalaviser til næringslivsavisen E24 var basert på en sak fra Kampanje. Kampanje er et digitalt magasin for markedsførere og reklamemennesker. Der er det implisitt for leseren at det ikke har kostet 100 millioner å tegne en ny logo. Kostnaden ligger andre steder, men det forsvinner helt når enkelte medier også vinkler om saken til at logoendringen koster 100 millioner kroner.

Norsk Tipping pynter seg

I VG skriver nyhetsleder i sporten Leif Welhaven at Norsk Tipping pynter seg for 115 millioner kroner. Det korrekte i kommentaren er at summen er riktig, 115 millioner kroner. På Facebook delte redaktøren i VGs underbruk/samarbeidspartner/bror i næringslivsavisen E24 en sak om at logoen lignet på et nederlandsk IT-selskap med påskriften: 100 millioner for en kopi?

I uken som gikk uttalte jeg meg om intrikate juridiske forhold i en diskusjon med noen som faktisk hadde peiling. Det gikk som det måtte gå. Kunnskapen min strakk seg omtrent såpass langt at jeg nesten hadde rett, men det er et eller annet med nesten. Det hjelper ikke å nesten score mål i fotball, eller nesten ha rett. Nesten rett er å ta feil.

Hvor mye koster det?

En nyhet som kom i forrige uke var at flere hundre personer mistet jobben i Orkla etter at Rema gjorde en forandring. Forandringen var hvem som skulle pynte butikken, sette fram varer og presentere disse i butikkene. Dette hadde Orkla over 200 mennesker ansatt til å gjøre. I en ok måte å regne på koster en ansatt rundt en million kroner, og da ekstremt enkelt og overfladisk utregnet blir kostnaden 200 millioner kroner. Det var det Orkla brukte på at noen satte varene fram i butikker. For Orkla er det trist å miste medarbeidere, men strategisk er det viktigst for selskapet at de har mistet en meget god markedsføringskanal. Verdien overstiger langt de 200 millionene årlig.

Markedsføring i butikk, ved siden av oss og et visuelt uttrykk som appellerer til oss skaper engasjement og oppmerksomhet. Det er også her mye av pengene til Norsk Tipping går. Til nytt materiale, nye kuponger og flagg i butikker, plakater og markedsføringsmateriell. Behovet som er identifisert er at det er ønske om bedre kommunikasjon der Norsk Tipping møter flest folk hver dag: Hos kommisjonærene, ute i den virkelige og virtuelle verdenen. Baklengs fra det har det også blitt en ny logo i tillegg til øvrig profilering.

Det ville vært som å si at at en reklamefilm koster 100 millioner hvis produksjonskostnaden er 2 millioner og det kjøpes distribusjon av reklamefilmen for 98 millioner kroner.

Respekten for et fag er også fullstendig manglende i omtalen av reprofileringen. Jobben rundt å tegne en ny logo er mye mer enn å tegne. Det er å tenke strategisk, operativt og bruke kunnskap, utdanning og erfaring. Litt som historien om mannen som hadde en planke som alltid spratt opp på verandaen. Han ringte til en snekker som kom for å fikse det. Snekkeren tok opp en hammer og en spiker, spikret inn spikeren og var ferdig. Regningen kom på 1 000 kr, og oppdragsgiveren lurte på om den kunne spesifiseres. Snekkeren tok tilbake regningen og skrev: Spiker 1 krone, vite hvor spikeren skal slås: 999 kr.

Bør du bytte logo?

Kritikken av logobyttet til Norsk Tipping skyter langt over mål, selv om den kunne vært målrettet og poengtert. Mange selskaper har de siste årene gjort store logoforandringer. I september kunne E24 melde at Norsk Hydro brukte 200 millioner på sin nye logo. Riktignok sier saken korrekt den gangen at halvparten av pengene er omprofilering av et selskap Hydro hadde kjøpt (Saga) selv om tittelen var mer tabloid.

Statoil på sin side gikk mange hakk videre og skiftet navn til Equinox, ekvipasje eller et eller annet lignende der (jada, Equinor). Navnet skiftes fordi verden er i endring.

La oss begynne med det siste først. Da Coca-Cola ble laget fikk drikken navnet sitt etter en av ingrediensene i det som skulle være en helsedrikk: Kokain. Selskapet har likevel ikke skiftet navn, selv om tidene fra da kokain var noe som ble reklamert for i norske aviser til nå har forandret seg.

Apropos Coca-Cola så har forskere testet oss på hvordan vi reagerer på å drikke brusen når vi ser deres klassiske logo eller når vi ikke ser den. Du vet svaret allerede: Ser vi logoen liker vi brusen bedre. Hadde det ikke vært sånn ville mange markedsførere vært uten jobb.

Vi mennesker liker logoer fordi det gir oss muligheten til å ta snarveier. Det vi kjenner har vi et forhold til og stoler på at er bra, eller slik som vi forventer det. Da Gap lanserte sin nye logo trakk de den tilbake etter bare en uke.

Hvis en logo ikke er kjent over tid får du ingen merkevarerkjennskap. For et selskap som har monopol i et marked er det kanskje ikke så farlig og vanskelig, men logoen er litt som ditt ansikt: Hvis du hele tiden har et nytt ansikt vil det være vanskeligere for folk å kjenne deg igjen. Logoen er der hvor lojaliteten til din merkevare starter, og en logo må lett kjennes igjen.

Ofte kommer en ny logo fra et selskap som har skiftet ledelse eller ønsker å markere en ny retning. Det er mange gode eksempler på at det er mulig med ny retning for et selskap uten å forandre logo. Likevel får det være en vurdering hvert enkelt selskap gjør.

Hva så med logoen til Norsk Tipping? Den visuelle åttitallsprofilen som er valgt for selskapet nå passer sikkert fint nå, og justeringen er en justering fra den forrige og ikke en revolusjon som alle må forholde seg til på nytt. Posisjonen er også unik, så det finnes mange gode argumenter for at det Norsk Tipping har gjort ikke er å tulle alt for mye med deg og meg.

Likevel, det kunne vært interessant å se hva som hadde skjedd om man fra Hamar hadde valgt å beholde den klassiske logoen i oppdaterte versjoner gjennom årene som du ser på den første tippekupongen over. Det er uansett for sent. Selv om det er grunn til å spørre om nødvendigheten av å justere logoen sammen med øvrig profil.

Samtidig som det er feil å si at den nye logoen til Norsk Tipping kostet 100 eller 115 millioner. Selve logoen kostet mindre, men materiale og annet for markedsføring har kostet. Slik det alltid har gjort, med eller uten ny logo. Noe annet er faktisk helt feil.

Skal vi ha et selskap som skal operere i et marked hvor det skal konkurreres med store private aktører som opererer fra utenlandske satellitter inn til til Norge må selskapet også ha muligheten til å bruke triks fra markedsføringsbøker. Så kan vi være uenige eller enige, i om vi skal ha det eller det er smart å bytte logo, men gjerne basert på fakta.

Vi kan gjerne kritisere at Oslo Kommune lager en ny logo, men ikke at de rydder opp i et virvarr av logoer som sparer penger på sikt. Selv om det er slik at fakta kan ødelegge enhver god debatt...

For ordens skyld: Jeg har skrevet en fagbok i markedsføring kalt Praktisk innholdsmarkedsføring. I tillegg samarbeider avdelingen jeg leder med Norsk Tipping med tjenesten Sportspill.