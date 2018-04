Dette må journalister lære av markedsførere, og markedsførere lære av journalister

Markedsføring og journalistikk er ikke det samme, og det er veldig sjeldent to sider av samme sak.

Det betyr ikke at journalister ikke kan og skal lære av markedsførere, og at markedsførere må lære av hvordan journalister tenker og jobber.

Skal vi tro Gartners analyse så kommer ingen til å snakke om content marketing, innholdsmarkedsføring, om tre år. Ikke fordi konseptet er borte, men fordi all markedsføring vil være nettopp innholdsmarkedsføring.

Innhold er noe som er interessant, meningsfylt og relevant. Journalister og redaksjoner har vært tradisjonelt flinke til å produsere nettopp det. Det er like lett å hevde at markedsførere ikke alltid har vært like gode.

I den hverdagen vi beveger oss mot må lærdom om, eller kunnskapen, om det å lage interessant, meningsfull og relevant markedsføring inn hos alle som skal jobbe med det. Fra bunn til topp. Vi går inn i en hverdag hvor ledere får moderne roller som er mer operative og kunnskapsdrevet. Fagkunnskapen om å produsere innhold må være tilstede i alle ledd, slik den har vært hos for eksempel redaksjoner med redaktører som nesten uten unntak har bakgrunn fra journalistikk. Kan ikke en leder faget vil det være uhyre vanskelig å utvikle seg fort nok, eller rett og slett skjønne hva som skal og kan gjøres.

En moderne leder er en del av produktet, og må også kunne produktet. Spesielt innenfor markedsføring og journalistikk. Der Aftenpostens redaktør blir produktet må også en moderne markedsføringsleder som skal være med på å produsere innhold bli det.

Heldigvis kan alt læres, og der markedsførere må lære å være relevante og meningsfulle i tillegg til å skape interesse må journalister lære noe en annen vei: Snakke med, forstå, analysere og tilpasse til mottageren av innholdet, målgruppen som markedsførere kaller det.

Det første er å bli like flinke som markedsførere er til å ta i bruk nye teknologiske løsninger. Det var markedsføringen i reklameform som først begynte med bilder i aviser. Markedsførerne oppdaget YouTube mange år før redaksjoner.

Faksimilie fra City Affairs fra London 28.mai 1898

Det andre er å samarbeide og tenke distribusjon like mye som produksjon. En markedsfører vet at det som lages har ingen verdi om ingen konsumerer det. Selv om det finnes selskaper, som en veldig stor norsk bank, som tror de kun kan drive med markedsføring i egen bakgård i dag. Muligens fordi man har ansatt for mange tidligere journalister?

Ny teknologi, samarbeid med andre og det å gjøre ting på nye måter må ikke være skummelt eller noe som overlates til andre å gjøre. Der markedsførere har skjønt at man trenger en sveitsisk kniv med mange verktøy for å kunne være nå, og snakke med målgruppen er det fortsatt mange journalister som bruker kun penn og papir om enn digitale sådanne.

Journalister må også lære det at innhold ikke kan komme ovenfra og ned. Samfunnsoppdraget blir bedre gjennomført hvis mottagerne er forstått, og at avsender har bygget under en tosidig kommunikasjon. Journalister må rett og slett lytte også til de som leser, ser og konsumerer innholdet som skapes.

Da jeg skrev boken Praktisk innholdsmarkedsføring som kom i 2017 var en av de viktigste tingene å poengtere hvor viktig det var at innholdsmarkedsføring baserte seg på merkevareprinsipper. Der kalte jeg det kjernen. For redaksjoner er dette ryggraden til publikasjonen, historien og hvor innholdet kommer fra. Hunter S. Thompson skrev at objektiv journalistikk var grunnen til at amerikansk politikk ble korrupt, og selv om han satte alle ting på spissen er det viktig at også journalister vet hva kjernen er. Merkevaren. Tanken bak. Historien.

Så er det bare viktig at vi fortsatt lar markedsføring bli bedrevet av markedsførere, og journalistikk av journalister.

Som Lord Rathcliffe sa:

Nyheter er alt det folk vil holde skjult, alt annet er reklame.