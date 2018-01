Er dagens ledere klare for en mer gjennomsiktig verden?

Vi er midt oppe i en stor forandring av arbeidsliv og hverdagsliv. Der vi mennesker tidligere har gått fra å være jordbrukere til å drive industri etter at vi en gang gikk fra å være jegere til jordbrukere, så er det slik at vi nå går inn i en dataverden.

I hverdagslivet vårt betyr det nye verktøy og løsninger, og i arbeidslivet nye utfordringer for ledelse. En ny verden med strategisk dataledelse.

En av de store utfordringene med dataverdenen er at tradisjonell ledelse, hvor en persons mening og oppfatning var gjeldende og kanskje ofte bestemmende er erstattet med faktabaserte vurderinger.

Ofte har avgjørelser blitt tatt med basis i meningen til den som til enhver tid har høyest lønn (som på engelsk kalles HIPPO – highest paid persons opinion). De store dataene kan også eliminere nødvendigheten for de samme flodhestene å måtte innhente eksterne konsulenter for å underbygge lederens ønskede virkelighetsoppfatning.

Den moderne lederen, den som bruker dataene og innsikten disse gir, vil få en annen rolle. Som en kaptein på et skip vil det være mange faktabaserte opplysninger som lederen kan sette sammen for å bygge et sikkerhetsnett i beslutningsprosessene som medfører både bedre ledelse, og en mindre avhengighet av subjektiv overbevisning.

Spørsmålene en moderne leder vil måtte stille er:

●Hva sier dataene?

●Hvor kommer dataene fra?

● Hva slags analyse ble gjennomført av dataene?

●Hvor sikre er konklusjonene?

● Hvilke hypoteser underbygges av dataene?

● Hva sier dataene om mulige veivalg, og hvor sikre er disse valgene?

● Hvordan påvirker datafunnene vår eksisterende drift?

Den iboende intuisjonen som mange ledere historisk har brukt for å ta valg har vært basert på data, men mye mindre datasett med færre muligheter for sammenstilling.

Samtidig er det en enorm feil å tro at data fjerner behovet for en leder. Det dataene gjør er å frigjøre mer tid til ledelse med høyere grad av beslutningsdyktighet.

I større grad vil flere mennesker være ledere og ha ansvar for avgrensede områder med mulighet til å ta aktive valg. Disse aktive valgene kan tas fordi mer data er tilgjengelig, og fordi i større grad vil avgjørelser være gjennomsiktige med tilgjengeligheten av datagrunnlag.

Utfordringen vil ligge i å gå fra en verden hvor en subjektiv mening kan hevdes med mer eller mindre sviktende bakgrunn for å oppnå kortsiktig effekt til en verden hvor alt er gjennomsiktig. Ikke bare internt i bedriften, men også ovenfor kunder og samarbeidspartnere.

Det er ikke sikkert alle ledere er klar for en mer ærlig og gjennomsiktig hverdag. De som er klare for det vil få bedre beslutningsgrunnlag, kunne ta mer solide avgjørelser og lettere kunne forklare bakgrunnen for strategiske valg.

En ny verden med strategisk dataledelse, gjennomsiktige avgjørelser og større selvledelse i alle ledd.