Fremtidens butikker har ikke selvbetjente kasser

Moderniseringen av matbutikker i sin fysiske form har gitt mer jobb til deg og meg. Der du før hadde en butikkansatt som slo inn varene, senere scannet dem, må du nå i stadig større grad gjøre den jobben selv.

Det er selvfølgelig hyggelig for de som eier butikkene som kan redusere antall ansatte, og øke eget overskudd. Din hverdag har bare unntaksvis blitt bedre: De gangene de andre køene er så lange at du kan bruke selvbetjent kasse for å få betalt fortere.

Innovasjonen er selvfølgelig ikke noe revolusjonerende nytt. I det som for ofte omtale som gode, gamle dager hadde butikken varene bak disken. Da kom du med handlelisten, og de ansatte fant varene for deg. Ikeas Kamprad fant ut at det ikke var noen vits i å montere møbler for deg, og at det var lettere å bli milliardær på at det var du som skulle lete etter riktig skrue istedenfor butikken.

Selv den minst skarpe kniven i skuffen ser det at hvis du gjør jobben for andre vil den du gjøre jobben for spare tid eller penger.

Vi har fått lettere betaling ved at vi kan holde kortet over bankautomaten eller bruke Vipps (nå skal det være hardt å argumentere for at det er mye lettere å betale med Vipps i butikken enn bankkort, men det er en annen skål).

Disse sidesporene framover er interessante, men bare delvis fotspor på veien til den framtiden vi kommer til å få.

Amerikanske forbrukere ble nylig spurt om hvordan de så for seg framtiden for shopping, altså hva man ønsket. Svaret var hjemkjøring på dagen, både fra fysiske og digitale butikker. Det var muligheten for å bestille ved å bruke stemmen, mer personlig service og personaliserte produkter.

Bør du som jobber med dagligvare eller andre butikker være redd for at det blir mindre jobber? Nei, skal vi tro deg og meg så ønsker vi nye opplevelser i butikkene for at vi skal gå dit: Smaksprøver, hjelp med å velge riktig, guiding og lignende.

Skal de fysiske butikkene overleve må de levere noe mer enn å finne en vare og betale for den. Det enkle må skje automatisk, og kanskje aller helst gjennom den digitale automatikken som kommer rundt oss. De fleste av oss vil gjerne bruke mer tid på å kjøpe en ny genser enn toalettpapir. Den amerikanske undersøkelsen viste også at vi ønsker å bestille de enkleste tingene på mobilen digitalt eller ved hjelp av stemme (smarte høyttalere) eller kunstig intelligens.

Så er det viktig å huske at ingen ønsket seg en bil, men mange ønsket seg raskere hester. Et sted der ute sitter noen og tenker ut vår framtidige butikkopplevelse, på våre vilkår og ikke på vilkårene for å øke overskuddet til butikken. Enten blir norske butikker med på den bølgen eller så forsvinner de.

Synes du det er greit å bruke selvbetjente kasser?

Kilde: Undersøkelsen det henvises til ble gjengitt i Adweek, og er utført for Popsugar.